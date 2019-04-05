Социолог сказал, грозит ли Зеленскому "убийственный компромат"

5 апреля 2019, 09:30

В Украине любят тех, кого бьют, отметил директор социологической группы Рейтинг.

Эксперт полагает, что Владимиру Зеленскому не грозит
Владимиру Зеленскому не угрожает "убийственный компромат", полагает эксперт / Reuters

Директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович считает, что кандидату в президенты на выборах в Украине 2019, шоумену Владимиру Зеленскому не грозит "убийственный компромат".

Зеленского могут обвинить в чем-то, что выходит за рамки морали в Украине, рассказал эксперт в эфире телеканала Zik.

По слова собеседника, в нашей стране любят тех, кого бьют, и граждане не верят компроматам.

"Убийственный компромат на Зеленского? У нас воруют в армии во время войны..., у нас никто не платит налогов, у нас не слишком образованное, не слишком нравственное общество... мат — это нормальная форма общения политиков, избирателей, на улице, дома, где угодно, — отметил Антипович.

Социолог подчеркнул, что в украинском государстве, "коррупция тотальная, ты везде даешь, получаешь и пошло-поехало". "... Какой компромат, кроме того, что Владимир Зеленский является геем, негром и ... людоедом?...", — задался вопросом собеседник.

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком подсчитал 100% протоколов и пришел к выводу, что победу одержал Владимир Зеленский, второе место занял Петр Порошенко, а третье лидер — Батькивщины Юлия Тимошенко.

Никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в ЦИК анонсировали второй тур выборов в Украине 2019. Второй тур выборов 2019 Украина запланирован на 21 апреля.

Позже народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что теневой штаб Порошенко использует "секретное оружие" — израильского специалиста по "черному пиару" Моше Клугхафта.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019
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