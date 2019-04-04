Триумф Зеленского: в Центризбиркоме подсчитали 100% бюллетеней

Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов / @ze2019official

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

Согласно опубликованным на сайте ЦИК результатам обработки протоколов, больше всего голосов получил шоумен Владимир Зеленский: он набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей).

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко набрала 13,40% (в ее поддержку высказались 2 млн 532 тысячи 230 избирателей).

Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов / Скриншот с cvk.gov.ua

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Отметим, что остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

В результате, во втором туре президентских выборов встретятся Зеленский и Порошенко.

Накануне в странах G7 оценили исход первого тура президентских выборов в Украине.

При этом Зеленский оказался в лидерах кандидатов, потративших меньше всего средств на один голос.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.