Триумф Зеленского: в Центризбиркоме подсчитали 100% бюллетеней

4 апреля 2019, 07:48

Во втором туре президентских выборов встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов / @ze2019official

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента в первом туре.

Согласно опубликованным на сайте ЦИК результатам обработки протоколов, больше всего голосов получил шоумен Владимир Зеленский: он набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей).

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса).

Лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко набрала 13,40% (в ее поддержку высказались 2 млн 532 тысячи 230 избирателей).

Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов / Скриншот с cvk.gov.ua

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Отметим, что остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

В результате, во втором туре президентских выборов встретятся Зеленский и Порошенко.

Накануне в странах G7 оценили исход первого тура президентских выборов в Украине.

При этом Зеленский оказался в лидерах кандидатов, потративших меньше всего средств на один голос.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек. 

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.

Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.

7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.

Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.

8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко выборы-2019
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