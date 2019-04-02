Тратить с умом: Зеленский оказался в лидерах кандидатов, потративших меньше всего средств на один голос

Владимир Зеленский наиболее рационально использовал избирательный фонд / GettyImages

Наименее дорогими на президентских выборах оказались голоса избирателей для Игоря Смешко и Владимира Зеленского.

При этом больше всего средств на один голос потратил кандидат в президенты Роман Насиров, истративший на агитационную кампанию и залог 2,5 млн грн и получивший в итоге лишь чуть более 2 тыс. 500 голосов избирателей. То есть, стоимость одного голоса составляла 997 грн, что является рекордной суммой.

Такие данные содержатся в анализе сопоставления количества денег, которые кандидаты официально потратили на проведение агитации и внесение денежного залога с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов, проведенном Комитетом избирателей Украины.

Второе место в рейтинге дороговизны голосов избирателей занял Сергей Каплин, который потратил 12,6 млн грн, и получил чуть более 14 тыс. 500 голосов. Стоимость голоса - 849 грн.

На третьем месте Аркадий Корнацкий, который потратил 3,5 млн грн. При этом получил чуть более 4 тыс. 400 голосов. Стоимость одного голоса составляла 825 грн.

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В то же время Зеленский потратил на кампанию 88,9 млн грн. При этом он получил более 5,5 млн голосов избирателей. Таким образом стоимость голоса составляла 16 грн.

Для сравнения с другими лидерами гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составляла 141 грн, Юлии Тимошенко - 68 грн, Юрия Бойко - 23 грн., Анатолия Гриценко - 82 грн.

Самой низкой среди всех кандидатов стала стоимость голоса для Смешко, который потратил 3,9 млн грн, получив поддержку более 1 млн 100 тыс. избирателей. Стоимость голоса составляла всего 4 грн.

Для сравнения с другими лидерами гонки: стоимость голоса для Петра Порошенко составляла 141 грн, Юлии Тимошенко - 68 грн, Юрия Бойко - 23 грн., Анатолия Гриценко - 82 грн.

В то же время глава КИУ Алексея Кошель подчеркнул, что реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных отчетах.

В КИУ добавили, что суммы потраченных средств считались в соответствии с промежуточными финансовыми отчетами кандидатов, включая 2,5 млн грн стоимости избирательного залога.

Напомним, ранее в КИУ назвали главные нарушения на выборах-2019.