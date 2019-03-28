Теневое финансирование, незаконная агитация и подкуп: в КИУ назвали главные нарушения на выборах

28 марта 2019, 15:23

Одной из негативных тенденций является распространение материалов "черного PR".

Выборы в Украине
Названы самые грубые нарушения на выборах / УНИАН

Главными нарушениями во предвыборной президентской кампании являются теневое финансирование, незаконная агитация и подкуп избирателей, заявили в Комитете избирателей Украины.

По словам генерального директора КИУ Алексея Кошеля, теневое финансирование касается работы агитаторов, наблюдателей, членов комиссий и работников избирательных штабов, прежде всего, нижних звеньев этих штабов.

"По оценке КИУ, значительный процент теневого финансирования может иметь место при размещении рекламы кандидатов", - сказал Кошель во время пресс-конференции, посвященной защите прав избирателей во время выборов.

По оценке экспертов, полноценная кампания в случае размещения, например, 3 тыс. бордов, будет стоить ориентировочно 18 млн грн из расчета 6 тыс. грн на борд, подчеркнул Кошель.

Также Кошель сказал, что теневое финансирование избирательных кампаний является проблемой каждой избирательной кампании в течение последних двух десятилетий.

По его мнению, условия найма на работу во время избирательной кампании необходимо легализовать на законодательном уровне, пишет УНИАН.

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Говоря о незаконной агитации, он сказал, что в последнее время ее количество и масштабы значительно уменьшились: "Однако эта проблема остается, и она достаточно серьезна".

Кроме того, фиксируются факты подкупа избирателей и использования технологии обвинения в подкупе. Кошель сказал, что правоохранительные органы Украины имеют гораздо больше возможностей, чем общественные организации, чтобы выявлять механизмы подкупа.

В свою очередь, как подчеркнул аналитик КИУ Денис Рыбачок, одной из негативных тенденций является распространение материалов "черного PR" против кандидатов в президенты. В частности, по оценке КИУ, больше всего таких материалов распространяется против шоумена Владимира Зеленского, действующего президента Петра Порошенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

"По сравнению с февралем, количество материалов черного PR в марте существенно возросло", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно число кандидатов в президенты, у которых нашли нарушения в финотчётах.

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