В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты

НАПК / УНИАН

Сотрудники Нацагентства по вопросам противодействия коррупции по состоянию на 29 января закончили проверку деклараций двадцати трех из зарегистрированных кандидатов в президенты и во всех выявила ошибки и неточности.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы НАПК. По их словам, полной проверке уже были подвергнуты Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олег Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

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Как утверждают в НАПК, чаще всего кандидаты в президенты Украины не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, указывают транспортные средства, отсутствующие в реестрах МВД, или не указывают их госномера, не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но пока еще не прекращены, а также не указывают юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами (выгодоприобретателями – "Главред") которых они являются.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о том, как большинство кандидатов в президенты называют закон.