В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты

29 января 2019, 16:03

По данным сотрудников ведомства, все проверенные на сегодняшний день декларации несовершенны так или иначе.

НАПК вывеска
НАПК / УНИАН

Сотрудники Нацагентства по вопросам противодействия коррупции по состоянию на 29 января закончили проверку деклараций двадцати трех из зарегистрированных кандидатов в президенты и во всех выявила ошибки и неточности.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы НАПК. По их словам, полной проверке уже были подвергнуты Валентина Наливайченко, Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова, Ольги Богомолец, Романа Насирова, Александра Шевченко, Юрия Бойко, Олег Ляшко, Ильи Кивы, Александра Вилкула, Юлии Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Руслана Кошулинского, Аркадия Корнацкого, Александра Мороза, Александра Данилюка, Игоря Смешко.

Читайте такжеРекорд еще ближе: стали известны новые официальные кандидаты в президентыПроверка деклараций Сергея Таруты и Владимира Зеленского сейчас находится в активной стадии.

Как утверждают в НАПК, чаще всего кандидаты в президенты Украины не указывают кадастровые номера объектов недвижимости, указывают транспортные средства, отсутствующие в реестрах МВД, или не указывают их госномера, не отмечают корпоративные права в предприятиях, которые находятся в состоянии прекращения, но пока еще не прекращены, а также не указывают юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами (выгодоприобретателями – "Главред") которых они являются.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал о том, как большинство кандидатов в президенты называют закон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
декларация ЦИК президентские выборы в Украине НАПК выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:03
В НАПК рассказали, какие ошибки и проблемы нашлись в декларациях кандидатов в президенты
15:50
"Колечко на пальчике!": Тимати и Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе
15:26
"На сожженном пути": астролог оценил дату выдвижения Порошенко на второй срок
15:18
"Роксолана" Мерьем Узерли засветила идеальные ножки на смелом фото Фото
15:17
Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра спорта
15:10
"Власть воров": посол США рассказала о пути, который Украине предлагает Россия Видео
15:00
Второй срок: Порошенко идет в президенты Видео
14:43
"Стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу ": Порошенко заговорил о мире с Россией Видео
14:31
В России уже "поставили крест" на новом мирном плане по Донбассу Видео
14:19
Евровидение-2019: участники нацотбора выпустили конкурсную песню, записанную на "мультирояле" Видео
14:18
Россия уничтожает Украину просто на глазах у Запада - Atlantic Council
14:08
Порошенко объявляет о выдвижении в президенты - смотреть онлайн видеотрансляцию
14:08
Кража из Третьяковки: в РФ рассказали о повреждениях картины "Ай-Петри. Крым" Видео
14:06
Юлия Тимошенко - главный фаворит президентской гонки: социолог
13:56
"Кишкомотальная машина": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Кремль Видео
13:44
Почему Порошенко выдвигается в день боя под Крутами мнение
13:31
СБУ закрыла дело на главу САП Холодницкого: обнародован документ Видео
13:19
"Дьявол — в деталях": Тука отреагировал на свежий план по Донбассу Видео
13:12
"Врачи предупреждали": у Юлии Савичевой из-за концертов случился выкидыш Видео
12:45
"Просто, без пафоса и мишуры!": Тина Кароль покорила фанатов фото без макияжа
12:27
"За это и убить могут": Алла Пугачева "влипла" в коррупционный скандал с миллионами на концерт Видео
12:25
Настало время для Украины хайпануть на теме Венесуэлы мнение
12:17
Падение с большой высоты: в Днепре погибла 15-летняя руферша, опубликовано фото 18+ Фото
12:01
Генпрокуратора шокировала статистикой войны с коррупцией
11:50
Стала известна дата нового боя Александра Гвоздика Видео
11:45
"Поправилась на 18 килограмм": Регина Тодоренко показала фигуру после родов
11:25
Полгорода без воды: в Бердянске произошла серьезная авария
11:18
"Полякова нервно курит": Леся Никитюк завела сеть фото в купальнике
11:10
"Лучше бы в Китай уехал": соцсети проводили Ярослава Ракицкого в Зенит
11:07
"Х*епутало, бл*ть! Из двух кошаков я трех еб*л!": появилось скандальное видео с замглавы "Росгеологии" Видео
11:00
Названа причина госпитализации Виталия Кличко в Австрии
10:54
Девушка дня Instagram: "крепкий орешек" соцсети Натали Гюбнер Фото
10:40
Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок – СМИ Видео
10:38
Семья первого заместителя ГСУ СБУ засветилась в схемах с фармацевтической контрабанды - СМИ
10:26
Как Гриценко победить на выборах президента мнение
09:59
"Отец вырубил изо льда своими руками": появились шокирующие подробности смерти студентки на Житомирщине Видео
09:43
Психологи объяснили, как опознать богатого жениха по рукам
09:22
Петров день: можно ли стричься и приметы праздника Видео
09:11
В феврале Земле грозят две магнитные бури: названы даты Видео
09:09
Как должна звучать честная речь Порошенко на выдвижении в президенты мнение
08:50
Ложь и болезни: астрологи рассказали, чем опасен конец января Видео
08:32
Почему в Украине нужно легализовать проституцию мнение
08:28
Вакарчук признался, кого из кандидатов в президенты поддержит на выборах 2019 Видео
08:01
"Мощная оттепель и черт знает что!": синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января Видео
07:55
Вся правда о кори в Украине 2019: как передается корь и ее симптомы Фото Видео
07:35
Бой под Крутами: какую дату отмечают в Украине и все о фильме "Круты 1918" Видео
07:14
Дмитрий Орешкин: "Горячая" война против Украины нанесет Путину смертельный удар
06:56
"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентом мнение
06:34
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019
06:01
Политолог объяснил, почему от решения Вакарчука "сняться" с выборов выигрывает Зеленский
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять