Выборы-2019: Аваков рассказал, как большинство кандидатов в президенты нарушают закон

Арсен Аваков / УНИАН

По состоянию на 22 января 2019-го Центризбирком зарегистрировал двенадцать кандидатов в президенты, причем только трое из них соблюли законодательство и открыли счета своих избирательных фондов. С таким заявлением выступил руководитель украинского МВД Арсен Аваков во время рабочего визита на Харьковщину.

"Из 12 зарегистрированных кандидатов счета избирательных фондов открыли только трое, а улицы наших городов заполнила политическая реклама, которая может финансироваться исключительно из предвыборного фонда. Он должен наполняться средствами прозрачного происхождения. Это значит, что большинство кандидатов уже нарушают закон", - цитирует чиновника представители пресс-службы ведомства.

Кроме того, Аваков утверждает, что правоохранители соблюдают закон и не будут закрывать глаза на нарушения кандидатов. "Сейчас мы имеем 125 обращений о нарушениях предвыборной агитации. По ряду обращений уже открыты уголовные производства. МВД будет очень жестко реагировать даже на признаки того, что может быть подкуп на выборах", - подытожил глава МВД.

Напомним, ранее стало известно, что в предвыборной гонке на пост президента Украины примут участие лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардеп-"оппоблоковец" Александр Вилкул.