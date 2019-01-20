Вилкула официально выдвинули кандидатом на пост президента

Александр Вилкул / nv.ua

В воскресенье, 20 января, в Запорожье участники Форума за мир и развитие, поддержали выдвижение нардепа от фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула кандидатом на президентских выборах.

Отметим, что Вилкул акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Напомним, в ноябре 2018 года из фракции Оппоблока в Раде официально исключили нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Как заявил Вилкул с парламентской трибуны, их исключили за "нарушение устава". Ранее Бойко и Левочкин присоединились к новой политсиле Оппозиционной платформе − За жизнь совместно с нардепом Вадимом Рабиновичем и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Ранее стало известно о том, что Социалистическая партия Украины выдвинула Илью Киву на пост президента Украины.

Президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно.

Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.