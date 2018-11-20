Бойко и Левочкина выгнали из фракции "Оппоблока" в Раде

Юрий Бойко и Сергей Левочкин / Comments.UA

В Раде из фракции "Оппоблока" официально исключили нардепов Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

С таким заявлением во вторник, 20 ноября, выступил сопредседатель фракции Александр Вилкул, выступая с парламентской трибуны. "Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции Оппозиционный блок, на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", − сказал он.

Как позднее сообщил портал НВ со ссылкой на собственные источники, Левочкин и Бойко были исключены за "нарушение устава" – за создание политсилы "Оппозиционной платформы − За жизнь" совместно с нардепом Вадимом Рабиновичем.

Сам Юрий Бойко отметил, что остается в прошлом. "Оппозиционный блок" остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время. Я думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться и идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес действий сегодняшней власти", - приводит его слова телеканал 112 Украина.

Напомним, информация о том, что Бойко может покинуть "Оппоблок", появилась несколько дней назад.