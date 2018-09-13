Союз двух негодяев может обеспечить триумф Путина на выборах в Украине

Юрий Бойко и Вадим Рабинович могут объединиться

Намедни обострились слухи о том, что скоро два "русскомирских" кандидата, делящих электорат примерно поровну, могут объединится в единую и могучую политическую силу. И где то на заднем фоне слышится гимн России и маячит зловещая улыбка Медведчука. В общем, становится страшно.

Почему это пугает? Не потому, что это реванш пророссийских сил. Сколько бы русскомирцы не объединялись, больше своего максимума они не наберут. После аннексии Крыма и выбытия половины избирателей Донбасса пророссийские силы никогда не получат большинство в парламенте или на президентских выборах. Они могут увеличит свое влияние, т. е.количество штыков, но это лишь увеличит их долю в коррупционной ренте, но не может сделать их властью. Риски здесь совершенно в другом. Риски в том, что эти кандидаты объединятся на президентских выборах. Объединятся для того, чтобы проиграть в финале.

Сколько бы раз не говорили, что Украина – парламентская республика, все равно самые главные выборы – выборы президента. Выборы парламента пройдут потом и полностью зависят от выборов президента. Так уж в Украине повелось.

И может еще десятки лет даже при парламентской модели именно так и будет. Пока что список кандидатов в президенты не радует. Унылое настоящее соперничает с позорным прошлым. Пока что выбор будет делаться среди наименьшего зла. Но пусть социологические опросы заставляют плохо думать о гражданах Украины, но пока есть надежда, что московско-популистического реванша удастся избежать. Все-таки, наиболее одиозные кандидаты, даже если пролазят во второй тур, проигрывают там. Большой антирейтинг сказывается.

Читайте такжеНезамысловатый реванш пацанов, или Главный вывод из продажи NewsoneНо что будет, если Рабинович и Бойко сольются в экстазе? Тогда мы точно можем предсказать, кто выйдет во второй тур. Это будет Тимошенко и Бойко (если Рабинович пожертвует своими амбициями). И вот тут мы понимаем, что даже меньшего зла не будет. Это выбор из прошлого. И выбор из ужасного кандидата и кошмарного кандидата. И главное, это будет выбор из двух кандидатов, готов "заключить мир", а попросту говоря, "капитулировать". И каждый из них разрушит те реформы, которые уже были сделаны, и ввергнет страну в популизм. Это будет триумф популистов и крепких хозяйственников. Триумф того прошлого, который заставил выйти людей на Майдан. Триумф бедности. И еще одно потерянное десятилетие для страны.

И главное, это будет триумф Путина. Рабиновичу и Бойко не нужно это объединение. Они все равно ничего не выиграют от него. Более того, тот, кто снимет свою кандидатуру в пользу противника, резко снизит свои позиции и потом потеряет множество парламентских штыков. Более того, если два "русскомирца" будут идти разными колоннами, то на следующих выборах в Раду они в сумме наберут больше голосов, чем если объединятся. Так происходит всегда. А это прямой финансовый убыток. Меньше депутатов в Раде, меньше коррупционный доход. Обычно Рабинович умеет считать деньги. Да и Бойко тоже, доказано вышками. Таким образом, никому из них это

Читайте такжеУслуга за услугу: зачем куму Путина союз с Рабиновичемобъединение не нужно. Оно нужно только для того, чтобы обеспечить победу на президентских выборах Юлии Тимошенко. И только Кремль может простимулировать их сделать это. Руками Медведчука. И щедрым бюджетом, который компенсирует каждому из них будущие финансовые потери.

Победа популистов – это стандартная модель Путина, когда он понимает, что пророссийские силы выиграть уже не могут. По этому пути они пошли в Грузии. Этот сценарий готовят и для Украины. Обидно, но судьба страны в руках Рабиновича. Если он подпишется под кремлевских сценарий, то страну ждет победа Юлии Владимировны.

Она уже пообещала сделать из страны Венесуэлу с Новым Курсом. Это на руку Кремлю. Бедная слабая страна рядом, что может быть лучше. Она уже пообещала новую стратегию мира, т. е. капитуляцию. Она снова договорится с Газпромом. Простит ему 2,6 млрд долларов. Реформы будут "не на часі", как и вступление в НАТО, ведь нам нужен мир и нельзя злить нашего друга Володю. Это все может стать нашим беспросветным будущим уже скоро. Если сценарий Кремля по объединению "За Життя" и Оппозиционного Блока будет реализован. И пока не видно способа, которым люди с ценностями Майдана могут соперничать с союзом негодяев.