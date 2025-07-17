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Самые плохие приметы: какие знаки судьбы нельзя игнорировать

Сергей Кущ
17 июля 2025, 11:42
54
Многие приметы можно объяснить логически, а некоторые до сих пор остаются загадкой.
Какие знаки судьбы нельзя игнорировать
Какие знаки судьбы нельзя игнорировать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что значат различные приметы
  • Какие знаки говорят о чем то плохом

Народные приметы и суеверия — это не просто архаичные поверья, а накопленный веками опыт, основанный на наблюдательности и интуиции наших предков. Многие из них и сегодня находят подтверждение в жизни.

Если вы верите в магию знаков, обязательно обратите внимание на самые известные приметы, которые могут предупреждать о болезнях, неудачах, потерях и даже смерти.

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Бабочка или птица в доме — к болезни и бедам

Если в дом залетела бабочка, это может быть тревожным знаком: согласно поверьям, она приносит известие о болезни или ухудшении состояния близкого человека. Лучше поймать насекомое и вынести подальше от жилища.

А вот птица, случайно попавшая в квартиру, — это еще серьезнее. В народе считается, что это душа усопшего, пришедшая предупредить о грядущих несчастьях. После такого визита рекомендуют сходить в церковь и поставить свечу за упокой.

Забытые вещи и возвращение — к препятствиям

Забыл что-то дома и вернулся? Эта примета предупреждает о возможных трудностях на пути. Чтобы нейтрализовать негатив, посмотрите на себя в зеркало перед выходом и покажите отражению кукиш или язык — это "собьёт" плохую энергию.

Поздравили с днем рождения заранее? Ждите неприятностей

Суеверие гласит: поздравлять раньше срока — к беде. Это вмешательство в ход Судьбы, которое может обернуться болезнями или неудачами для именинника и самого поздравителя. Если допустили такую ошибку — помолитесь о здравии человека.

Замерли часы — беда на пороге

Если остановились наручные часы — постарайтесь избегать трат и не давайте деньги в долг. Это день нестабильности. А вот если остановились настенные часы — возможны серьёзные проблемы, вплоть до смертельной опасности. Следите за исправностью времени в вашем доме.

Острые подарки — к ссорам и конфликтам

Подаренные ножи или вилки сулят ссоры. Чтобы снять негатив, нужно завернуть предмет в ткань и спрятать подальше. Народная магия советует также "выкупить" острый подарок, отдав взамен монетку.

Собачий вой — плохой знак

Если собака тянет протяжный вой или скуля, особенно ночью — это может быть вестью о скорой кончине, особенно если в доме есть больной. Не игнорируйте такие проявления — наши предки относились к ним очень серьезно.

Каркает ворона под окном — беда рядом

Если к окну подлетела ворона и начала каркать — это тревожный сигнал. Народная мудрость велит прогонять её словами: "Чур меня, чур!" и читать молитвы о защите, особенно если в доме кто-то болеет.

Сломанное колесо — знак отменить поездку

Если в пути неожиданно сломалось колесо (будь то телега или автомобиль), это означает: дорога не принесёт успеха. Лучше пересмотреть планы или отложить дело. В старину такие знаки считались однозначным предупреждением от беды.

Разбитое зеркало — к разладу и болезням

Одна из самых известных негативных примет. Разбили зеркало — не смотритесь в осколки, соберите их в непрозрачный пакет и унесите подальше от дома. Считается, что это помогает избежать серьёзных последствий.

Выброшенный хлеб — к бедности

Хлеб — символ достатка. Наши предки строго следили за тем, чтобы не бросать еду. Упавший хлеб нельзя выкидывать — его нужно отряхнуть и отдать птицам, чтобы не накликать бедность и нужду.

Одежда наизнанку — к скандалам

Надели вещь неправильно? Ждите конфликтов. Чтобы избежать ссор, переоденьтесь и приколите булавку с изнанки — она считается защитным талисманом от негатива.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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