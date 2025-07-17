Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

Фанаты Dorofeeva недоумевают.

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Dorofeeva и Positiff - певица прокомментировала слухи об отношениях с экс-коллегой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Кратко:

Надя Дорофеева показала видео с дочерью от Алексея Завгороднего

Певица высказалась об этом кратко, но емко

Музыкальный дуэт Время и Стекло завершил свое десятилетнее существование в 2020 году. В 2025-ом Надя Дорофеева и Алексей Позитив Завгородний воссоединились уже как сольные артисты, чтобы исполнить вместе новый трек.

Однако это событие вызвало не только ностальгию - в Сеть начали возвращаться старые слухи о романтических отношений между экс-коллегами. Так сегодня Дорофеева в своем Telegram-канале опубликовала видео, которое нашла в интернете. В ролике, собранном из ее с Позитивом старых фото, фрагментов нового клипа и кадров, сгенерированных ИИ, утверждается, что после распада Время и Стекло Надя родила Алексею дочь (ее внешность также была сгенерирована искусственным интеллектом), дескать ее снимок нашли в личных архивах артиста.

видео дня

Надя Дорофеева высмеяла и опровергла выдумку про ребенка от Позитива. "Хахахаха, это [капец]", - написала она под видео.

Dorofeeva и Positiff - певица прокомментировала слухи об отношениях с экс-коллегой / коллаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

В комментариях поклонники Dorofeeva также посмеялись над новым слухом об отношения Нади и Позитива. Они спрашивают у певицы, как она могла скрывать "дочь" от них так долго.

Реакция поклонников Дорофеевой на фейк про ребенка от Позитива / t.me/thisisdorofeeva

Реакция поклонников Дорофеевой на фейк про ребенка от Позитива / t.me/thisisdorofeeva

Реакция поклонников Дорофеевой на фейк про ребенка от Позитива / t.me/thisisdorofeeva

При этом Positiff недавно действительно впервые стал отцом: дочь Марию ему родила его вторая жена, танцовщица Юлия Сахневич, в декабре 2024 года. Алексей Завгородний регулярно делится в социальных сетях контентом с женой и малышкой.

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич с дочерью / instagram.com/positiff

Что же касается личной жизни Нади Дорофеевой, то и она в последние несколько лет изменилась. Додо развелась с певцом Владимиром Дантесом, и летом 2023 года вышла замуж за музыканта и ресторатора Мишу Кацурина. Детский вопрос артистка решать не торопится, но с большим удовольствием общается с детьми мужа от предыдущих отношений.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин с детьми / instagram.com/nadyadorofeeva

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О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

О персоне: Позитив Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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