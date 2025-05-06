Бывшая жена Positiff позвонила ему среди ночи: "Что такое настоящий развод?"

Анна Андрийчук высказалась про свои отношения с экс-возлюбленным.

https://glavred.info/starnews/byvshaya-zhena-positiff-pozvonila-emu-sredi-nochi-chto-takoe-nastoyashchiy-razvod-10662134.html Ссылка скопирована

Positiff и Анна Андрийчук - экс-жена Позитива прокомментировала их развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Кратко:

Андрийчук и Позитив не вместе уже 4 года

Дизайнер рассказала, как складывается ее общение с бывшим мужем сейчас

Весной 2021 года Алексей Positiff Завгородний развелся с Анной Андрийчук, дизайнером и подругой Насти Каменских. Пара была вместе 15 лет, 8 из которых - в официальном браке.

Вероятной причиной расставания называют роман Позитива с Юлией Сахневич, танцовщицей и его нынешней женой, с которой артист познакомился на съемках шоу "Танцы со звездами". Однако Загвородний эти слухи решительно отрицает, и говорит, что роман с Юлией начался тогда, когда оба партнера были уже официально свободно.

видео дня

В прессе экс-супруги Андрийчук и Завгородний свое расставание и его причины комментируют редко и неохотно, отмечая, что оно состоялось мирно и по обоюдном согласию. Сейчас Алексей и Анна даже поддерживают время от времени дружеское общение.

Positiff и Анна Андрийчук - экс-жена Позитива прокомментировала их развод / instagram.com/positiff

Об этом рассказала Анна в своем блоге в Instagram. Она опубликовала скриншот беседы с Позитивом по видеосвязи с подписью: "Знаете, что такое настоящий развод с уважением? Это когда радуетесь успехам друг друга. Горжусь тобой как всегда. Только вперед, дружище".

Positiff и Анна Андрийчук - экс-жена Позитива прокомментировала их развод / instagram.com/annchuk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что любимец Леси Никитюк не на шутку напугал ведущую - у пса Рафика с самого утра начали отказывать лапы. Хозяйка в экстренном порядке отвезла животное в клинику, где ему поставили диагноз.

Также комик Степан Казанин признался, почему Елена Кравец покинула Студию Квартал 95, и какую роль в решении артистки уйти и начать новую карьеру сыграли ее коллеги-мужчины.

Читайте также:

Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред