Позитив (Алексей Завгородний)

14 декабря 2018, 18:56

Украинский музыкант, певец и композитор, пишет музыку для групп "Время и Стекло" и Mozgi.

Позитив
Позитив / https://www.instagram.com/positiff/?hl=ru

Дата рождения: 19 мая 1989 года, Киев, СССР.

Детство и образование

Алексей Завгородний родился 19 мая на 10 минут позже своей сестры-двойняшки Лизы.  Мама Позитива - артистка балета, сестра - театральный критик.

Детство Алексей провел у бабушки на Троещине, и с детсада мечтал разговаривать на английском языке.

Учился в Киевской детской академии искусств. Затем родители накопили денег и отправили 13-летнего Алексея и его сестру Лизу учиться в Великобританию в Кембридж, и Лондон в летней школе, чтобы они изучали бизнес и экономику. Спустя два года они вернулись в Киев.

Творческая деятельность

В 11 лет Позитив начал работать с 19-летний Потапом (Алексей Потапенко). Они создали школьную группу New'Z'Cool, в которой участниками стали Позитив, Напильник (Василий Котляров) и Витамин (Дмитрий Ступка, который вскоре покинул коллектив).

Группа совместно с рэп-группой "ВУЗВ" выпустила в 2006 году хит "Штольня", который стал саундтреком к одноименному фильму.

В 2007 году вместе с группой Queen$ записали ставшую хитом песню "Озеро слез". 

Также Позитив выступал на бэк-вокале у дуэта "Потап и Настя", и был с ними в туре более чем на 300 концертах в год, а такде делал музыку для лэйбла.

В 2010 году Позитив перешел в группу "Время и Стекло". Первая записанная дуэтом песня "Так выпала карта" покорила чарты Украины и России.

Группа выпустила треки, которые стали хитами, и набрали миллионы просмотров на YouTube: "Любви точка нет", "Кафель", "Слеза".

Новый период в развитии группы начался после выхода клипа на песню "Имя 505", который собрал более 500 миллионов просмотров на YouTube.

С 2014 года является также участником другого проекта Потапа — мужской электронной группы Mozgi.

В ноябре 2017 года под псевдонимом ПЗТ, вместе с Потапом, который выступил под псевдонимом ПТП, представил клип на песню с нецензурной лексикой "Малибу".

В 2017 году, вместе с Надей Дорофеевой, стал тренером вокального талант-шоу телеканала 1+1 "Голос. Дети".

Время и Стекло
"Время и Стекло" были тренерами детского "Голоса" / https://www.instagram.com/positiff/?hl=ru

В апреле 2018 года Алексей травмировался во время сьемок клипа на песню "Топ". Он упал с мотоцикла во время выполнения одного из трюков, повредил пальцы левой руки и лицо: виски, щеки и нос.

В 2018 году Позитив озвучил главного персонажа мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" — странствующего артиста Руслана.

В июле 2018 года в составе группы Mozgi Позитив снялся в откровенной фотосессии с горячими блондинками для журнала XXL.

Личная жизнь

Познакомился Позитив со своей будущей женой Анной Андрийчук на домашней вечеринке у общей знакомой. Позитив сделал первый шаг, и с 2007 года они встречались. Признание в любви Ане Алексей записал на листочке, и подарил его ей.

17 августа 2013 года пара поженилась. Анна взяла двойную фамилию: Андрийчук-Завгородняя. Девушка - дизайнер собственного бренда одежды Annсhoo.

Сейчас пара проживает в собственной квартире в районе Киева на Оболони.

Позитив, Анна Андрийчук-Завгородняя
Позитив и его жена Анна Андрийчук-Завгородняя / https://www.instagram.com/annchuk/

Позитиву одно время приписывали роман с его коллегой по дуэту Надей Дорофеевой, но слухи оказались неправдой. 

Однако, по признанию Позитива, он видел грудь Нади, а она его видела полностью голышом.

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Время и Стекло позитив Алексей Завгородний
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