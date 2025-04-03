Остаются ли США в составе НАТО: Рубио дал окончательный ответ

В Штатах считают, что другие члены Альянса должны внести определенные изменения.

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США хотят сделать НАТО более жизнеспособным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Что сказал Рубио:

США планируют оставаться в НАТО

Члены НАТО должны увеличить свои военные бюджеты

США не намерены выходить из НАТО. Как передает ЕП, об этом на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Альянса в Брюсселе заявил государственный секретарь Штатов Марко Рубио.

Он напомнил, что недавно на учениях в Литве погибли четыре американских солдата. Это, по его словам, напоминает, что США в НАТО. Противоположное мнение Рубио назвал "истерией".

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"Президент США четко дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО", - сказал он.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что успешное существование НАТО с США возможно только, если другие европейские страны-члены Альянса увеличат военные бюджеты.

"Нам надо, чтобы НАТО становился более жизнеспособным. Единственный путь, чтобы Альянс стал сильнее и более жизнеспособным - через усиление (оборонных - Главред) возможностей", - добавил американский чиновник.

Усиление обороны НАТО - что известно

Напомним, Главред писал, что по словам политолога Андрея Золотарева, в европейских странах-членах НАТО увеличивают расходы на оборону, однако говорить сейчас всерьез о создании европейской армии не приходится.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону из-за его угроз не защищать страны Европы в случае нападения.

Накануне также сообщалось, что президент США рассматривает возможность отменить 5 статью НАТО о коллективной обороне из-за того, что Штаты не хотят защищать страны Европы в случае нападения на них.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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