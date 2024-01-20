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НАТО потратило "миллиарды": Трамп похвастался результатами угроз не защищать Европу

Руслана Заклинская
20 января 2024, 20:16
Бывший президент утверждает, что США "платят счет" за военный альянс, а европейские страны слишком полагаются на Вашингтон.
НАТО потратило 'миллиарды': Трамп похвастался результатами угроз не защищать Европу
Трамп оскандалился с новым заявлением / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, whitehouse.gov

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону. Он утверждает, что такие расходы повлекли его угрозы не защищать страны Европы в случае нападения. Заявление Трампа навело Politico.

Во время выступления на митинге в Нью-Гэмпшире Трамп раскритиковал европейские страны за то, что они слишком полагаются на Вашингтон, когда речь идет о расходах на оборону.

По словам Трампа, во время своего президентства он понял, что США "платят счет". Экс-президент Соединенных Штатов вспомнил эпизод со встречи с лидерами НАТО. Тогда он как бы высказал свое беспокойство, а европейский лидер спросил его: "Значит ли это, что если нам не заплатят, вы не собираетесь нас защищать?"

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"Я сказал, что именно это означает. И на следующий день поступили миллиарды и миллиарды долларов", - заявил Трамп.

Скандальные заявления Трампа

Как сообщал Главред, в сентябре 2023 года бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он завершит войну в Украине за "24 часа". Тогда он отказался называть конкретные планы, объясняя, что не может раскрывать все свои "козыри".

Также Трамп пообещал завершить войну в Украине, ведь у него "замечательные отношения" с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После победы на республиканских праймериз в Айове, Трамп заявил, что после прихода к власти в США, он решит этот вопрос "очень быстро".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Украину. Зеленский готов принять его в Киеве, если Трамп сможет остановить войну с Россией в течение 24 часов, как он обещал ранее.

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