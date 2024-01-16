Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

Экс-президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове 15 января.
Как сообщает Reuters, после подсчета 95% голосов Трамп получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.
45-летний губернатор Флориды Рон ДеСантис неожиданно вырвался на второе место - у него 21%.
У бывшей представительницы США в ООН Никки Хейли – 19%.
Предприниматель Вивек Рамасвами, известный антиукраинскими заявлениями, набрал чуть менее 8% голосов и выбыл из гонки. Рамасвами поддержал кандидатуру Дональда Трампа в речи перед сторонниками.
Таким образом Дональд Трамп закрепил свой статус явного лидера среди претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии в 2024 году.
Результаты опросов показывали явное лидерство Трампа в Айове в течение нескольких месяцев, но масштабы его победы оказались ошеломляющими.
Ранее наибольшее преимущество на республиканских праймериз в Айове было у Боба Доула в 1988 году – он оторвался от ближайшего оппонента на 12,8 процентных пункта.
Выборы в США
Более 20 штатов могут запретить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать на выборах в США в 2024 году. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные анализа судебных протоколов и других документов.
Дипломат Александр Хара считает, что 45-й президент США Дональд Трамп может использовать в свою пользу ситуацию с запретом баллотироваться на выборах.
Также Хара рассказал, кого кроме Дональда Трампа могла бы поддержать Республиканская партия и кто из кандидатов более выгоден Украине.
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