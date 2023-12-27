Выборы в США: эксперт рассказал, кого республиканцы могут поддержать вместо Трампа

У республиканцев есть две кандидатуры – Рон Десантис и Никки Хейли, которые сейчас почти сравнялись в рейтинге.

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Александр Хара спрогнозировал, кого республиканцы могут поддержать вместо Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Выборы в США запланированы на 2024 год. Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, кого кроме Дональда Трампа могла бы поддержать Республиканская партия и кто из кандидатов более выгоден Украине.

По словам эксперта, у республиканцев есть две кандидатуры – Рон Десантис и Никки Хейли, которые сейчас почти сравнялись в рейтинге.

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Хара считает, что у Хейли есть неплохие шансы "достучаться до сердец городских республиканцев".

"Хейли очень интересная и харизматичная кандидатура: она дважды была губернатором, занимала должность спецпредставителем при ООН, то есть имеет опыт дипломатической работы. Все это может сыграть важную роль", - отметил дипломат.

"Если Трампа не будет, эти двое, Хейли и ДеСантис, будут самыми близкими к нему по рейтингу. Потому что, например, рейтинг Рамасвами около 5%. У того же Криса Кристи, традиционного республиканца рейгановского типа, который в случае избрания Трампа кандидатом от республиканцев, поскольку тот представляет угрозу для США, призвал голосовать за Байдена. Он единственный, кто публично критикует Трампа, и считает, что действия Трампа связаны с его тщеславием и самодурством. В отличие от Хейли, которая во многих вопросах поддерживала политику Трампа, потому что стремится сохранить поддержку трампистов одновременно с приверженностью вменяемых республиканцев", - добавил Хара.

Он также добавил, что Хейли с начала полномасштабного вторжения является последовательной сторонницей поддержки Украины и считает Путина угрозой.

"Тогда как ДеСантис в свое время называл войну в Украине "территориальным спором между Украиной и Россией" (после чего он, кстати, потерял несколько процентов популярности)", - сказал.

Впрочем, считает дипломат, "еще рано говорить об определенной траектории - Трамп до сих пор остается наиболее вероятной кандидатурой от республиканцев".

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Как сообщал Главред, если Конгресс США одобрит военную помощь Киеву в сумме 61 млрд долларов, то выборы президента Америки в 2024 году не будут иметь существенного влияния на Украину. Об этом рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Тем временем Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Решение касается только Колорадо, но это историческое решение может повлиять на президентскую кампанию 2024 года.

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