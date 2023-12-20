Огрызко объяснил, как выборы в США повлияют на ситуацию в Украине

Если Украина получит помощь, то можно говорить о положительных перспективах того, что будет происходить на поле боя.

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Владимир Огрызко объяснил, как выборы президента США повлияют на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, defense.gov

Если Конгресс США одобрит военную помощь Киеву в сумме 61 млрд долларов, то выборы президента Америки в 2024 году не будут иметь существенного влияния на Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Если этот процесс (выделение военной помощи, - ред.) произойдет так, как запланировано, и с начала нового года мы сможем использовать эти средства, то, по моему мнению, ситуация с американскими выборами прямо влиять на то, что будет происходить в Украине и вокруг, не будет. Потому что это будет означать, что деньги будут выделяться вплоть до осени 2024 года", - объяснил эксперт.

Если Украина получит помощь, то можно говорить о положительных перспективах того, что будет происходить на поле боя.

"Не могу сказать, что сами Соединенные Штаты (имею в виду и республиканцев, и демократов) будут использовать украинскую карту в своей предвыборной борьбе, хотя частично бешеное ядро трампистов на этом, безусловно, будет пытаться играть. Но все же для Соединенных Штатов Америки вопросы внутренней политики, которые традиционно важны, конечно же, будут приоритетом как для республиканцев, так и для демократов", - добавил Огрызко.

Дипломат считает, что пока что не стоит слишком сильно волноваться из-за того, что произойдет в конце следующего года в США.

"Давайте сначала доживем до конца этого года. Давайте будем уверенными, что помощь будет, а значит это будет очень влиять на то, что, кстати, будет происходить и в США. Поскольку так или иначе украинский фактор, как я уже сказал, возможно, будут использовать и во внутриполитической борьбе в Америке", - резюмировал Огрызко.

Смотрите интервью Владимира Огрызко Главреду:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Военная помощь Украине от США

У Минобороны США до 30 декабря закончатся деньги, которые тратятся на замену оружия, которое поставляется Украине. Свободных средств пока не будет, поскольку Конгресс пока так и не проголосовал за выделение дополнительных денег на финансирование военной помощи Киеву.

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

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