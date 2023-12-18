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Военная помощь Украине: в Сенате США достигли прогресса в переговорах - The Hill

Анна Ярославская
18 декабря 2023, 06:54
Потенциальное соглашение по границе может быть заключено уже на этой неделе. Потом предстоит нелегкая борьба в Палате представителей.
Военная помощь, Конгресс США
В Сенате США достигли прогресса в переговорах по разблокированию помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay.com

В начале декабря Сенат США заблокировал начало дебатов касательно законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Камнем преткновения стали требования республиканцев внести в документ более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой. Как пишет The Hill, сенаторы от Республиканской и Демократической партий достигли определенного прогресса в переговорах и положительно оценивают их направление в вопросе мер по борьбе с нелегальной миграцией на американской границе. Однако законодатели дают разные оценки касательно сроков окончательного соглашения.

Так, сенатор Джо Менчин заявил, что потенциальное соглашение по границе может быть заключено уже на этой неделе.

"Я думаю, что наши участники переговоров от республиканцев и демократов, которые сейчас работают очень усердно, делают большую работу, а затем, преимущественно, с участием Белого дома, стремятся взять эту границу под контроль. Это то, на что я очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим что-то на следующей неделе, и мы будем оставаться там, пока не сделаем это", - сказал он 17 декабря.

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Сенатор Крис Кунс также сказал, что надеется на достижение потенциальной сделки уже на этой неделе. В эфире CBS News он отметил, что "скорее всего", поддержит этот закон. По его словам, срыв переговоров "был бы огромным подарком для Владимира Путина, Си Цзиньпина и ХАМАСа".

"Что ж, мне нужно знать окончательные договоренности, но я, скорее всего, поддержу соглашение. Я разговаривал с некоторыми участниками переговоров. Они упорно работали на этих выходных. Я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию на следующей неделе", - сказал Кунс.

Сенатор-республиканец Джон Корнин также констатировал прогресс в переговорах, но не озвучивал вероятные сроки.

"Вчера я разговаривал с несколькими ключевыми участниками переговоров. Они чувствуют, что достигли определенного прогресса. В то же время кое-кто (сенатор-республиканец Чак Шумер, - ред.) считает, что будет заключено какое-то соглашение за закрытыми дверями и после оно будет протолкнуто через Сенат, а затем и через Палату представителей. Этого не произойдет", - сказал Корнин в эфире Fox News Sunday.

В то же время сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предположил, что соглашение по границе не будет заключено до 2024 года. Он обвинил Белый дом в выборе "плохой политики" касательно защиты южной границы.

"Мы еще не приблизились к соглашению, оно будет заключено в следующем году. Политический выбор администрации Байдена сделал границу опасным местом для пересечения", - сказал Грэм.

Издание The Hill напомнило, что даже в случае достижения согласия Сената и Белого дома относительно границы, закону, вероятно, предстоит нелегкая борьба в Палате представителей. Некоторые республиканцы дали понять, что они захотят более жестких условий в соглашении, чем предложил Белый дом и подконтрольный демократам Сенат.

Военная помощь США Украине - что происходит

В начале октября президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности, в том числе и на финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов. Законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 из 100 голосов. "За" проголосовали только 49 сенаторов.

Американский президент Джо Байден, призывая законодателей наконец-то решить вопрос поддержки Киева, предположил, что Путин на Украине не остановится и в ближайшем будущем с российской армией будут воевать уже солдаты США. По данным Минобороны Германии, угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове со стороны России нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием.

Издание CNN писало о том, что без помощи Украине в обороне от агрессии РФ Киев может самостоятельно воевать всего несколько месяцев, что чревато проигрышем в войне. Такая опасность возрастает в связи с отсутствием решения Конгресса США по финансированию военной помощи Украине.

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