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"У нас есть 5-8 лет": Путин усиливается, угроза Европе растет – Минобороны Германии

Андрей Ганчук
16 декабря 2023, 14:04
Угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове нужно воспринимать очень серьезно, это не просто бряцание оружием, сказал министр обороны Германии Борис Писториус.
Писториус, войска НАТО
Европу в конце десятилетия могут ждать угрозы - Писториус / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Defense Visual Information Distribution Service

Странам ЕС нужно готовиться к новым военным угрозам. Есть 5-8 лет, чтобы восстановить оборонный потенциал. США могут переключиться на Тихоокеанский региону, и тогда влияние на Европу ослабнет. Угроза странам Балтии, Грузии и Молдове серьезна. Нужно готовиться к вызовам, которые могут произойти в конце десятилетия. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В интервью Welt он рассказал о том, что Европе следует готовиться к военным угрозам. Есть 5-8 лет, чтобы восстановить оборонный потенциал.

По мнению главы Минобороны ФРГ, Штаты в ближайшие годы могут сделать ставку на Тихоокеанский регион. Вследствие этого влияние американцев в Европе ослабнет.

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"Это означает, что мы, европейцы, должны усилить нашу преданность делу обеспечения безопасности на нашем континенте. Например, оборонной промышленности нужно время, чтобы нарастить свои мощности. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, за которые мы должны догнать и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе", - отметил Писториус.

Министр также акцентировал внимание на том, что глава Кремля Путин усиливает производство оружия в России. Его угрозы странам Балтии, Грузии и Молдове следует воспринимать очень серьезно.

"Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия нас могут ждать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому", - подчеркнул Борис Писториус.

Война России против Украины

Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год, написали журналисты немецкого издания Welt. Киев намерен получить нужное для прорывов оружие от Запада. Перспективным считается направление на левом берегу Днепра в Херсонской области, где 60 километров до Крыма.

Украина способна победить Россию в течение трех лет, считают в Минобороны Эстонии. В военном ведомстве сказали, что Запад должен серьезно нарастить военное производство и создать такие условия, при которых ВСУ удастся разгромить российских оккупантов.

Украина может проиграть войну, если Запад прекратит оказывать военную поддержку, говорится в материале CNN. При худшем сценарии до лета грозит большое отступление или поражение.

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