Прорыв к Крыму, истребители и танки Abrams: ВСУ в 2024-м будут наступать – Welt

Украина могла бы поддержать наступление на левом берегу Днепра на Херсонщине в направлении Крыма при наличии нужных западных вооружений.

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Украина готовится к новой контрнаступательной операции - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Минобороны РФ

Украина в 2024 году планирует новое контрнаступление ВСУ. США получили от Киева список пожеланий по вооружениям, куда вошли истребители F-16 и F-18, ударные вертолеты Black Hawk и Apache, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

Как сообщает Welt, Киев планирует в следующем году провести новую контрнаступательную операцию. Под эти нужды Вашингтон уже получил список пожеланий по вооружениям.

В статье указано, что речь идет об ударных вертолетах Black Hawk и Apache, истребителях F-16 и F-18, ракетных комлексах, танках Abrams, беспилотниках и боеприпасах.

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Дорога на Крым

Журналисты акцентировали внимание на том, что бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и продолжают его расширять. До Крыма там всего 60 километров. Позиция может стать отправной точкой по направлению к полуострову, а для поддержания наступления нужны истребители, вертолеты и дроны.

Также подчеркивается, что Залужный не был сторонником начала контрнаступления летом, а быстрый прорыв был невозможен. Изменение стратегии стало грамотным ходом и помогло выиграть важное время.

Контрнаступление ВСУ

Бывший глава ЦРУ, американский генерал Давид Петреус и назвал три причины срыва контрнаступления ВСУ. По его мнению, прорыва не произошло по причине ошибок Запада. Союзники не дали Киеву достаточного количества вооружений и недооценили "оборону" оккупантов на захваченном юге.

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году, написали журналисты The Wall Street Journal. В материале сказано, что Россия не отказывается от своих планов захватить украинское государство и оказывает давление. В таких условиях ВСУ могут быть вынуждены перейти в оборону.

Контрнаступление ВСУ и переговоры на условиях Киева – план США на 2024 год, сказал заместитель помощника президента Штатов по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, Запад хочет так усилить Украину, чтобы Россия вынуждена была сесть за стол переговоров.

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