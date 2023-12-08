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Контрнаступление ВСУ и переговоры на условиях Киева: назван план США на 2024 год

Андрей Ганчук
8 декабря 2023, 10:57
США намерены поставить агрессора Россию перед серьезным выбором, сказал заместитель помощника президента Штатов по нацбезопасности Джонатан Файнер.
ВСУ, война
ВСУ смогут начать новое контрнаступление - американский чиновник / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, DeepState

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление. Об этом заявил заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер.

В своем выступлении на Аспенском форуме безопасности он рассказал о том, что западный мир собирается усилить Украину так, чтобы к концу следующего года она могла вести переговоры с Россией с позиции силы.

"Мы хотим поставить Украину к концу следующего года в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение о том, садиться ли за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями (...) или же столкнуться с более сильной Украиной", - отметил чиновник.

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Также Джонатан Файнер подчеркнул, что ВСУ смогут начать новое контрнаступление, поскольку будут опираться на более мощную промышленную базу США и Европы. Запад будет наращивать свой военно-промышленный комплекс и ВПК Украины.

Помощь Украине от США

Сенат США провалил голосование за помощь Украине и Израилю – демократы и республиканцы не могут договориться о вопросе границы. Республиканцы саботируют инициативу. Президент Байден назвал поведение Республиканской партии "политическим шантажом".

Администрация Байдена выделила Украине 175 миллионов долларов финансовой поддержки. Американский глава государства подчеркнул, что Киеву нужна помощь, поэтому Конгресс должен принять нужное решение.

Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины, написали журналисты Reuters. Согласно их данным, глава Белого дома собирается рассмотреть варианты с инициативами республиканцев по вопросу границы.

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Контрнаступление ВСУ и переговоры на условиях Киева: назван план США на 2024 год

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