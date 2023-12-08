Военная помощь США: Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины – Reuters

​Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США.

https://glavred.info/world/voennaya-pomoshch-ssha-bayden-gotov-poyti-ustupki-respublikancam-radi-ukrainy-reuters-10523257.html Ссылка скопирована

Джо Байден готов пойти "на значительные уступки" республиканцам, чтобы помочь Украине / ​Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com, defense.gov

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

Республиканцы отказались одобрить дополнительное финансирование Украины без мер для сокращения рекордного количества мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США. Президент Байден заявил, что готов на компромисс относительно безопасности границы. В частности, Белый дом поддерживает повышение стандартов для предоставления убежища.

Администрация Байдена также рассмотрит определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через нее на пути в США.

видео дня

Другим возможным пунктом договоренности может быть расширение процесса быстрой депортации. Она будет действовать по всей стране, а не на границе.

По словам источника, двухпартийная группа сенаторов, которые пытаются достичь согласия, также обсуждают количественное ограничение запросов на предоставление убежища. Позиция администрации Байдена относительно такого ограничения остается непонятной.

Палата представителей планирует завершить работу до 14 декабря.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

В Белом доме заявили, что будут оказывать Украине помощь в ближайшие несколько недель, однако Вашингтон не может дать Киеву гарантии долгосрочной поддержки, поскольку все решается в Конгрессе. Нынешний кризис связан с внутриполитическими разногласиями в Штатах. В Белом доме говорят, что республиканцы такой ситуацией могут сделать Путину подарок, о котором он даже не мечтал. Президент Джо Байден готов к переговорам с республиканцами.

Тем временем посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.