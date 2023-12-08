"Самый большой подарок Путину": у Байдена не дают гарантий долгой помощи Украине

Администрация Байдена готова к переговорам с Республиканской партией о продолжении финансовой поддержки Украины, сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

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Республиканцы могут сделать "самый большой подарок Путину" - Карин Жан-Пьер / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

США будут оказывать Украине помощь в ближайшие несколько недель, однако Вашингтон не может дать Киеву гарантии долгосрочной поддержки, поскольку все решается в Конгрессе. Нынешний кризис связан с внутриполитическими разногласиями в Штатах. В Белом доме говорят, что республиканцы такой ситуацией могут сделать Путину подарок, о котором он даже не мечтал. Президент Джо Байден готов к переговорам с республиканцами.

В ходе брифинга Белого дома, который состоялся в четверг, 7 декабря, координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сказал о том, что в администрации Байдена глубоко обеспокоены ситуацией с предоставлением помощи Украине в сфере безопасности в будущем.

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Причина – противоречия в американском политикуме.

"В Белом доме не могут дать гарантии помощи Украине, поскольку это все решается в Конгрессе", - добавил представитель американской администрации.

По его словам, Украину в Конгрессе серьезно поддерживают как Демократическая, так и Республиканская партии. Впрочем, существует "небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за достаточно экстремальной пограничной политики".

При этом администрация Байдена готова вести переговоры с республиканцами относительно продолжения финансирования Украины.

"Президент высказался, что мы готовы вести переговоры по этому поводу, он верит, что должна быть изменена иммиграционная политика, а также изменены ресурсы, и он готов вести этот разговор", - сказал Кирби.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, назвала "потрясающей" в негативном плане ситуацией, когда США дошли до момента, когда "республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину самый большой подарок на который он мог бы надеяться".

Помощь Украине от США

Президент Джо Байден 6 декабря обратился к Конгрессу и сказал, что если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО. Он призвал американских парламентариев отказаться от "мелочной партийной политики" и сделать то, что нужно.

На следующий день в Сенате США провалили голосование за пакет помощи Украине и Израилю. Принятие инициативы саботируют республиканцы, которые настаивают на усилении границы американцев с Мексикой. Президент Джо Байден назвал позицию республиканцев "политическим шантажом".

Белый дом выделил Украине новый пакет помощи – Киев получит 175 миллионов долларов. Байден подчеркнул, что украинское государство нуждается в поддержке, и призвал Конгресс немедленно решить вопрос с помощью.

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