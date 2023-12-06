США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине: что вошло

Соединенные Штаты предоставят новый пакет оружия и оборудования для поддержки Украины.

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США предоставят новый пакет помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 6 декабря, объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США, Энтони Блинкен.

Администрация Байдена объявила о выделении 175 миллионов долларов дополнительной помощи Украине. Об этом Байден объявил во время своего выступления в Конгрессе сегодня.

"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего способствует интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам нужно, чтобы Конгресс действовал немедленно", - отметили в администрации президента США. видео дня

В рамках пакета помощи предоставляется широкий спектр боеприпасов и оборудования. В него входят дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты, противотанковые ракеты, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, оборудование для защиты критически важных национальных инфраструктура, запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

"Пока Россия не прекратит эту войну, прекратив свои жестокие атаки и выведя свои силы из Украины, Соединенным Штатам важно продолжать руководить коалицией, которую мы построили из более чем 50 стран, которые твердо поддерживают Украину", - говорится в сообщении.

Для поддержки Украины в борьбе против российской агрессии Соединенным Штатам важно вести коалицию из более чем 50 стран, которые стоят на стороне Украины. Но без одобрения Конгресса дополнительного финансирования национальной безопасности этот пакет может стать одной из последних мер по оказанию помощи.

Проблемы с помощью Украины

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили, что осталось 5,9 миллиарда долларов для военной помощи Украине. Представитель Пентагона Пэт Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования от Минобороны США не смогут поддерживать текущий уровень помощи Украине.

В то же время американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил возмущение возможным прекращением поддержки Украины и предупредил, что это создаст опасную ситуацию, где Россия получит возможность действовать безнаказанно. Блинкен призывает не допустить поражения Украины, поскольку это может открыть двери агрессии России по всему миру.

Также Белый дом предупредил Конгресс о чрезвычайную потребность в решении по помощи Украине. Однако, лидер республиканцев в Сенате, Митч Макконнелл, объявил о планах своей партии голосовать против предоставления дополнительной поддержки Украине и Израилю.

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