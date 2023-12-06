Помощь Украине: США могут пойти по другому пути, это не менее опасно - эксперт

Без финансовой поддержки США война в Украине рискует затянуться на долгие годы, считает эксперт Владимир Горбач.

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Помощь США может прекратиться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

США могут принять законопроект о помощи Украине, но пойти по другому пути, сообщил в интервью Главреду политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Однако есть еще один вариант принятия законопроекта, при котором военную помощь предлагали выделять сразу, а относительно бюджетной помощи дальше решать, а именно то, насколько ее выделение оправдано со стороны американских налогоплательщиков", - рассказал Горбач.

Эксперт считает, что Америка и дальше будет выделять необходимую военную помощь Украине, но здесь есть свой нюанс.

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"Но ее будет недостаточно для того, чтобы завершить войну и одержать победу. То есть мы будем воевать долго и жить бедно. Потому что бюджетная помощь предусматривает зарплаты государственных служащих, социальные выплаты и так далее. То есть за счет них должен покрываться дефицит государственного бюджета Украины, который составляет около 30 процентов, если не его половину", - объяснил Горбач.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Что может предусматривать пакет помощи на 61 миллиард

Пакет предусматривает не только военную помощь, но и гражданскую, поскольку около половины суммы в нем предусмотрено на финансовую (бюджетную) помощь Украине, и определенная часть, примерно 20-30 миллиардов - на оборонно-безопасную помощь на целый год, добавил Горбач.

"Насколько я понимаю, туда должны входить F-16 и ракеты к ним, а также другое дорогостоящее оборудование, оружие, боеприпасы", - высказался эксперт.

Украине критически не хватает вооружения

Накануне в США признали нехватку средств на финансирование помощи Украине. В частности, как писал Financial Times, директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг заявила, что средства иссякнут уже к концу 2023 года. И это, по ее словам, сделает невозможным дальнейшее сопротивление ВСУ российским захватчикам.

Дипломат Валерий Чалый, в свою очередь, отметил, что в таком случае "ВСУ могут рано или поздно остаться без оружия".

О том, что конгрессмены США никак не могут согласовать свою позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и украинского войска, Главред писал неоднократно. Например - что США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года.

Все это происходит на фоне повышения активности боев на всех направлениях фронта и увеличения численности российских войск. Как метко отметил представитель Совбеза США Джон Кирби, "Путин буквально разбрасывается человеческим мясом". Также это свидетельствует о намерении России продолжать войну и в конечном итоге достичь своих целей по оккупации территории Украины.

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