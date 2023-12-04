Средства для Украины закончатся до конца года: в Белом доме рассказали о последствиях

В Белом доме сообщили, что в случае приостановки экономической помощи Украине со стороны США, Россия получит шанс на победу в войне против Украины.

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Россия может получить шанс на победу в войне против Украины - Белый дом / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

В письме директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам Конгресса указано, что выделенные финансовые ресурсы для оказания помощи Украине будут исчерпаны до окончания текущего года. Об этом пишет Financial Times.

"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из военных запасов США", – написала Янг лидерам Республиканской и Демократической партий.

Она высказала мнение, что отказ Конгресса в одобрении нового пакета помощи может "поставить официальный Киев на колени" и увеличит шансы России на победу.

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"Нет волшебного горшка с финансированием, который помог бы нам справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти закончилось время", – отмечает чиновник.

Она отметила, что уже сейчас размер военной помощи Украине от США уменьшается, и подчеркнула, что эта поддержка важна и по состоянию на сейчас ее невозможно заменить другими источниками.

"Если экономика Украины рухнет, они не смогут продолжать воевать, и точка. Путин это хорошо понимает, именно поэтому Россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии – что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру", - говорится в письме.

Также она высказала мнение, что финансовая поддержка для Украины будет полезной для американской экономики.

Помощь США для Украины

Напомним как ранее сообщал Главред, В связи с задержкой принятия решения о военной помощи для Украины в Конгрессе США, существует возможность, что Вооруженные Силы Украины могут остаться без оружия в ближайшем будущем. Об этом заявил дипломат Валерий Чалый.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил убеждение, что помощь Украине является "критическим приоритетом" для Соединенных Штатов. Эта позиция отличается от его предыдущих заявлений, где он выступал против предоставления дополнительной помощи Украине.

Как отметил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, администрация президента Байдена объявила об оказании помощи Украине на зимний период, сосредоточив внимание на защите критической инфраструктуры.

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