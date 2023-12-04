Навел ракету на КНУ им. Шевченко в Киеве: СБУ задержала пособника РФ

Для получения развединформации в Житомирской области агент РФ "втемную" использовал своих родственников. В Киеве мужчина сам собирал информацию.

https://glavred.info/ukraine/navel-raketu-na-knu-im-shevchenko-v-kieve-sbu-zaderzhala-posobnika-rf-10522039.html Ссылка скопирована

СБУ задержала корректировщика ракетного удара по КНУ им. Шевченко в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который причастен к ракетному удару по Киеву 31 декабря 2022 года. В частности, он навел российскую ракету на один из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Также злоумышленник разведывал локации штабов и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, российского агента задержали в собственном доме в Киеве.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, исповедовавший прокремлевские взгляды. Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтёра" и уехал в Россию через третьи страны.

видео дня

"Во время пересечения границы с РФ мужчина по своей инициативе заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности сотрудничать с российской спецслужбой. Чтобы подтвердить свою преданность оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцируется одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе. И уже через несколько дней захватчики совершили по этой "локации" воздушную атаку", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента РФ в Киеве / Фото: ssu.gov.ua

После этого представители ФСБ доставили своего агента в Москву, где его детально проинструктировали относительно методов работы, конспирации и приоритетных задач. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в РФ.

Для получения развединформации в Житомирской области злоумышленник "втемную" использовал своих родственников, которые там проживали. "Нужные" сведения расспрашивал во время бытовых разговоров.

В столице предатель самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу.

Предателю обещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в РФ / Фото: ssu.gov.ua

СБУ изъяла у мужчину русскую символику / Фото: ssu.gov.ua

В ходе обысков у фигуранта изъяли российскую символику; нотариально заверенные в России личные документы, необходимые для оформления гражданства страны-агрессора; мобильный телефон, в котором содержалась его переписка с московским "куратором" из ФСБ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал Главред, доцент одного из харьковских университетов работал на российское ГРУ и корректировал удары страны-агрессора России по военной и критической инфраструктуре Харькова. Его задержали сотрудники Службы безопасности Украины в собственном доме в Харькове. 49-летнего мужчину российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Также контрразведка Службы безопасности Украина разоблачила еще двух сообщников государства-агрессора России, которые собирали разведданные относительно расположения Сил обороны и последствий воздушных атак РФ в городах Киев и Черкассы. Оба были задержаны, один из них, в частности, накануне выезда в Россию.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.