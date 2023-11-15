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В Харькове задержали доцента, который корректировал удары РФ по городу

Анна Ярославская
15 ноября 2023, 11:42
49-летний местный житель по заданию ГРУ фиксировал последствия ракетных ударов по одному из оборонных предприятий, которое неоднократно подвергалось обстрелам.
СБУ задержала российского агента
СБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российское ГРУ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Доцент одного из харьковских университетов работал на российское ГРУ и корректировал удары страны-агрессора России по военной и критической инфраструктуре Харькова. Его задержали сотрудники Службы безопасности Украины в собственном доме в Харькове.

Как сообщает пресс-служба СБУ, 49-летнего доцента российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения.

Мужчину задержали в собственном доме
Мужчину задержали в собственном доме / Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, которое много раз подвергалось обстрелам со стороны российско-оккупационных войск.

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Также злоумышленник отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в том числе с боеприпасами и амуницией украинских воинов. Еще одной задачей доцента было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

Доцент передавал разведданные в российское ГРУ через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах.

Переписка агента ГРУ
Российский агент общался с ГРУ через мессенджеры / facebook.com/SecurSerUkraine
Переписка агента ГРУ
Мужчина передавал в Рф данные о ВСУ / facebook.com/SecurSerUkraine
В Харькове задержали доцента, который корректировал удары РФ по городу
Переписка российского агента / facebook.com/SecurSerUkraine

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщал Главред, киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который скорректировал воздушную атаку России на Харьков 6 октября 2023 года.

В тот день оккупанты применили по областному центру ракеты типа "Искандер". В результате вражеского удара погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний мальчик. Десятки гражданских получили ранения. Значительные разрушения повреждения получили и несколько жилых домов в центре Харькова.

Также контрразведка Службы безопасности Украина разоблачила еще двух сообщников государства-агрессора России, которые собирали разведданные относительно расположения Сил обороны и последствий воздушных атак РФ в городах Киев и Черкассы. Оба были задержаны, один из них, в частности, накануне выезда в Россию.

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