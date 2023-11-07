Навел "Искандер" на Харьков, погиб ребенок: СБУ задержала предателя

Для подготовки ракетной атаки российский агент передал захватчикам электронные координаты целей с привязкой к местности.

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СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар на Харьков / Коллаж: Главред, фото: СБУ, t.me/citykharkivua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали агента российских спецслужб, который скорректировал воздушную атаку России на Харьков 6 октября 2023 года.

В тот день оккупанты применили по областному центру ракеты типа "Искандер". В результате вражеского удара погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний мальчик. Десятки гражданских получили ранения. Значительные разрушения повреждения получили и несколько жилых домов в центре Харькова.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, для подготовки ракетной атаки российский агент передал захватчикам электронные координаты целей с привязкой к местности.

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"По данным следствия, предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, занимающемся строительством автодорог и мостов. Российская спецслужба завербовала его дистанционно через мессенджер Telegram. Под видом рабочих поездок агент фиксировал места базирования и перемещения украинских войск по территории региона", - говорится в сообщении.

Полученную информацию передавал в российскому ГРК через "связного" из временно оккупированной части на востоке Украины. Им оказался один из бывших вожаков террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении.

Задержанный передал РФ электронные координаты целей с привязкой к местности / Фото t.me/SBUkr

Во время обысков у задержанного обнаружено: 4 мобильных телефона и 7 sim-карт разных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором; банковские карты, на которые поступали "зарплаты" от ГРУ; более 10 тыс. долл., полученных преступным путем.

Вражескому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщал Главред, в Запорожье задержали одного из информаторов Федеральной службы безопасности России, который передавал данные врагу. Злоумышленник в октябре устроился на работу в областную военную администрацию, чтобы получить конфиденциальную информацию о ВСУ и оборонные закупки в регионе.

Напомним, в результате многоэтапной спецоперации в Херсоне была нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. Во время оперативных мероприятий задержаны все трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.

Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять - повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

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