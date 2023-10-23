Наводили ракеты и авиабомбы на жилые дома: в Херсоне задержали агентов РФ

Служба безопасности Украины обезвредила антиукраинское "подполье" - агенты РФ наводили ракеты и управляемые авиабомбы на жилые дома в Херсоне.
В пресс-службе СБУ отметили, в результате многоэтапной спецоперации в Херсоне была нейтрализована подпольная ячейка российской ФСБ. Во время оперативных мероприятий задержаны все трое участников вражеской группы, корректировавшие артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по городу.
Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять - повредили.
В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.
По данным следствия, организатором и руководителем местного антиукраинского подполья был бывший предприниматель, после захвата города перешедший на сторону врага.
Тогда он устроился "мастером" в оккупационную "Херсонскую железную дорогу РФ", где проводил технологические работы для движения эшелонов с военной техникой страны-агрессора.
Работая на захватчиков, их приспешник попал в поле зрения русской ФСБ, которая вскоре завербовала его.
После освобождения города предатель на время "залег на дно", но впоследствии вышел на дистанционную связь со своим "куратором" с временно оккупированного левобережья Херсонщины и получил от него задание.
По указанию агрессора он создал собственную группу информаторов, в которую привлек двух пророссийски настроенных жителей областного центра.
Один из них при захвате города принимал участие в съемках постановочных сюжетов для пропагандистского агенства "РИА Новости".
После создания вражеской группы, ее участники приступили к определению координат компактной застройки и проживания граждан на территории Херсона. Также их интересовали основные пункты базирования и маршруты перемещения Сил обороны в городе и его окрестностях.
Полученные сведения передавали агрессору через анонимные мессенджеры.
В настоящее время руководителю вражеской группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Два его сообщника подозреваются по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал Главред, СБУ разоблачила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.
СБУ разоблачила еще одного агента страны-агрессора России. Женщина помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон. После вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору. По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре Херсона, а также по местам дислокации украинских войск.
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