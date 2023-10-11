Ракетный удар по Грозе: СБУ разоблачила предателей, которые обрекли к смерти 53 односельчан

Мужчины бежали в Россию вместе с оккупантами, а оттуда выспросили у жителей села, когда будут поминки за военным, и навели ракету.

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СБУ разоблачила 2 предателей, которые навели ракету на кафе в селе Гроза/ коллаж: Главред, фото: СБУ, Telegram Олег Синегубов

Служба безопасности Украины разоблачила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября, когда там более полусотни человек собрались на поминки по погибшим военным.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время оккупации населенного пункта братья перешли на сторону российских захватчиков. За сотрудничество с ними мужчины получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Одного из них оккупанты назначили "водителем конвойной группы", другого – "инспектором дорожно-патрульной службы".

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Когда же украинские военные освободили село, то Владимир и Дмитрий вместе со своими семьями бежали в страну-агрессор России. Там они продолжили работать в пользу российских захватчиков.

Предатели по указаниям оккупантов дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории.

"Под видом дружеских разговоров и переписки в мессенджере предатели выспрашивали у людей сведения о дислокации Сил обороны и массовых мероприятиях на территории региона. С начала октября этого года оба фигуранта начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию", – рассказали в СБУ.

Когда мужчины узнали точный адрес и время проведения мирного мероприятия, то Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.

Захватчики использовали эти данные для осуществления удара по кафе, где проходили поминки после перезахоронения украинского военного. По заведению, где находились более полусотни мирных жителей села, оккупанты ударили с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер М". В результате удара погибли 53 человека, среди которых малолетний ребенок.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности составили обоим фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438", – сообщили в СБУ.

Ракетный удар оккупантов по кафе в Грозе

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Тела погибших в селе Гроза были изуродованы и разорваны. Оккупанты убили 53 человек, среди которых один ребенок. В том числе была убита вся семья перезахороненного военного, который в начале полномасштабного вторжения был похоронен в Днепре. В селе Гроза на Харьковщине погибли жена, невестка и сын военного, в честь которого устроили поминальный обед.

После этого сообщалось, что в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениям. На местном кладбище расчищают чащи и роют новые могилы. Из-за этого удара во многих семьях есть по 2-5 погибших.

7 октября сообщалось, что в Грозе состоялись первые похороны жертв террористического акта 5 октября – там попрощались с супругами, которые погибли во время жестокого удара РФ по кафе.

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