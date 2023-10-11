Зеленский сказал, собирается ли на второй президентский срок

Глава государства подчеркнул, что он не может покинуть свою страну во время войны.

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Зеленский подчеркнул, что не хочет оставлять свою страну в трудное время/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, собирается ли он идти на второй президентский срок.

По его словам, это будет зависеть от того, когда будут проходить выборы – во время или после войны. Об этом он сказал в интервью Digi24.

Зеленский подчеркнул, что будет баллотироваться в президенты во второй раз, если выборы будут во время войны, ведь он не может покинуть свою страну в такой тяжелой ситуации. Но если выборы будут проходить после окончания войны, то на второй президентский срок он не пойдет.

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"Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу сбежать во время войны", – ответил Зеленский на вопросы журналистов.

Глава Украинского государства не стал прогнозировать, когда война может завершиться, но отметил, что сейчас она находится "на последней стадии".

"Я думаю, что мы в последней части. У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части, самой тяжелой", – заявил Зеленский.

Возможны ли выборы в Украине во время войны

Ближайшие выборы, которые должны были бы состояться в Украине – парламентские. Они должны были пройти 29 октября 2023 года. Однако, по закону, во время войны их проводить невозможно. Также в конце марта 2024 года должны были состояться президентские выборы.

По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, Конституция не запрещает проводить выборы во время войны, но такой запрет предусмотрен в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Раньше Зеленский назвал 2 условия для проведения выборов во время войны. По его словам, выборы можно провести даже во время активных боевых действий на территории Украины. Но для этого нужно, чтобы Верховная Рада внесла все необходимые изменения в законодательство, а также чтобы была обеспечена безопасность для всех участников процесса.

В Верховной Раде условием для проведения выборов в Украине во время войны назвали принятие отдельного закона разового действия, который будет касаться особенностей проведения выборов послевоенного времени. Об этом заявил заместитель председателя ВР Украины Александр Корниенко.

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