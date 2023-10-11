"Придется выбирать": Зеленский оценил, отвлечет ли война в Израиле внимание от Украины

Чтобы поддерживать поле боя, нельзя открыть много фронтов, считает президент Украины.

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Зеленский рассказал, отвлечет ли война в Израиле внимание от Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Президент Владимир Зеленский выразил опасение, что странам Запада будет сложно одновременно сосредоточиться на поддержке и Украины, и Израиля.

"Самая большая проблема заключается в том, что вы не можете сосредоточиться на многих вещах одновременно. Вам придется выбирать, кого вы поддерживаете: деньгами, военной помощью", - сказал глава государства в интервью Digi24.

Президент добавил, что "чтобы поддерживать поле боя, нельзя открыть много фронтов".

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"Это понятно. После всего, что произошло, некоторым мало. Они любят кровь, они не могут успокоиться. Нельзя сравнивать одну войну с другой. Люди, создающие эти войны, сумасшедшие", - считает Зеленский.

Как сообщал Главред, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что у Штатов есть достаточно возможностей, чтобы одновременно поддерживать Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и Израиль - в борьбе с ХАМАС.

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", — сказал Салливан.

Напомним, Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля. Таким образом в администрации Байдена надеются увеличить шансы на одобрение поддержки для Киева. Как пишет The Washington Post со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли.

Тем временем Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов). Об оказании помощи объявит министр обороны Великобритании Грант Шаппс 11 октября.

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