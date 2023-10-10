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В Белом доме придумали, как протянуть через Конгресс военную помощь Украине - WP

Анна Ярославская
10 октября 2023, 10:19 обновлено 10 октября, 10:25
Окончательное решение по объединению запросов относительно помощи Украине и Израилю еще не принято.
Капитолий, Джо Байден
Белый дом рассматривает возможность включения Украины в пакет помощи Израилю / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля. Таким образом в администрации Байдена надеются увеличить шансы на одобрение поддержки для Киева.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли.

Один из чиновников сказал, что такой шаг может иметь смысл, поскольку он "заблокирует" ультраправых, которые решительно выступают против увеличения помощи Украине, но поддерживают помощь Израилю.

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Высшие должностные лица администрации Джо Байдена сообщили лидерам Палаты представителей и Сената, а также членам ключевых комитетов, что Белый дом вскоре обратится к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительную военную помощь Израилю после того, как палестинские боевики из ХАМАС проникли в страну 7 октября. Этот запрос от Белого дома может поступить уже на следующей неделе.

Демократы и республиканцы в Конгрессе выразили полную поддержку Израилю и пообещали, что Соединенные Штаты будут поддерживать одного из своих ближайших союзников. С такой позицией выступили, в частности, крайне правые члены Конгресса, которые против дальнейшей помощи Украине.

Представители Белого дома и некоторые проукраинские конгрессмены считают, что объединение этих двух запросов о помощи может побудить некоторых республиканцев проголосовать за объединенный пакет, поскольку они не захотят блокировать военную помощь Израилю.

Военная помощь США

9 октября в Пентагоне призвали Конгресс утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Сенаторы США от обеих партий хотят принять масштабный пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов. Новая помощь будет рассчитана на год. Принять этот пакет могут уже в ближайшие недели, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание Reuters писало, что 11 октября администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в около 200 миллионов долларов.

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

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