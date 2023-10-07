США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн – Reuters

Состав следующего пакета военной помощи пока формируется. Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе в среду, 11 октября.

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В США готовят новый пакет военной помощи Украине / Коллаж: главред, фото: president.gov.ua

На следующей неделе администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в около 200 миллионов долларов. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники.

Состав следующего пакета военной помощи пока формируется. Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе в среду на 16-м заседании в формате "Рамштайн".

Reuters добавляет, что ожидаемая стоимость нового пакета составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и бронетехнику, которые были в последних пакетах помощи.

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Военная помощь США Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова двух американских чиновников.

По информации издания, Байден намекнул на эту стратегию, сказав, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев глава Белого дома отказался.

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