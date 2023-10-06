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Байден нашел "новый способ" отправлять помощь Украине: в Politico узнали детали

Анна Ярославская
6 октября 2023, 06:45 обновлено 6 октября, 06:51
Белый дом рассматривает возможность использования грантов Госдепартамента для финансирования вооружения для Украины.
Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден нашел "другой способ" помочь Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на слова двух американских чиновников.

По информации издания, Байден намекнул на эту стратегию в среду, сказав, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев глава Белого дома отказался.

Один из чиновников сказал, что комментарии президента касаются "существующих полномочий финансирования", которые Конгресс ранее предоставил администрации, "которые позволяют нам оказывать дополнительную поддержку Украине немного дольше, если Конгресс не будет действовать".

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Одним из вариантов, который рассматривается, является использование иностранного военного финансирования - программа, которую проводит Государственный департамент и которая предоставляет гранты или займы, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование.

Американский чиновник сказал Politico, что даже если США воспользуются финансовыми полномочиями для закупки оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Официальный представитель Министерства обороны считает, что администрация также потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из бюджета Пентагона на поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.

Бригадный генерал Патрик Райдер сказал, что решение о том, каким путем пойдет департамент, еще не принято.

"Перенаправление - это всегда вариант для срочных нужд. На данный момент, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перенаправления, как способа поддержания безопасности Украины", - отметил он.

Ситуация с военной помощью США Украине

США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине. На такой шаг пошли, чтобы увеличить шансы на принятие документа.

Президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украины.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - отметил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

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