Хватит на пару месяцев: в Пентагоне осталось $5,2 млрд на оружие для Украины – WSJ

Счет, который США использовали для долгосрочной программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости с НАТО - пустой.

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В Пентагоне на оружие для Украины осталось $5,2 млрд – WSJ / Коллаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев.

Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

5,2 миллиарда долларов составляет примерно 12% от общей помощи в сфере безопасности в размере 43,9 миллиарда долларов США, которую США направили в Украину после вторжения России.

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"Счет, который США использовали для долгосрочной программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости с НАТО - пустой", - пишет WSJ.

Кроме этого счет, который использовался для пополнения арсенала оружия в США после оказания помощи Украине также сократился примерно до 1,6 миллиарда долларов. Чиновники отмечает, что этого недостаточно для нужд Пентагона.

Ситуация с военной помощью США Украине

На минувших выходных США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине. На такой шаг пошли, чтобы увеличить шансы на принятие документа.

Президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украины.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - отметил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине. Она подчеркнула, что Путин "ошибается", если думает, что США и другие западные страны прекратят поддерживать Украину.

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