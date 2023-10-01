'45 дней без помощи Украины': Байден отреагировал на такое принятие бюджета США

Байден одобрил принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования.

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Байден рассказал о военной поддержке Украины / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украины.

"Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непреклонны в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент", - отметил Байден, передают на сайте Белого дома.

Президент США одобрил принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования, направленный на предотвращение остановки работы правительства (шатдауна).

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Напомним, что Огрызко рассказал, будут ли США поддерживать Украину, если Байден проиграет выборы. Дипломат заметил, что американские руководители "дружат с головой" и понимают цену вопроса. Двухпалатная поддержка Украины в США, безусловно, сохранится, подытожил он.

Украина окажется под ударом раздражающих заявлений оппонентов Байдена. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Республиканской и Демократической партиях есть люди, которые выступают против поддержки Украины. Впрочем, они находятся в меньшинстве.

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