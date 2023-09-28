УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Будут ли США поддерживать Украину, если Байден проиграет выборы: прогноз Огрызко

Яна Ставская
28 сентября 2023, 16:38 обновлено 28 сентября, 16:38
Огрызко уверен, что американские руководители понимают глобальные риски проигрыша Украины.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рон Десантис,
Десантис и Трамп неоднократно резко высказывались об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

США не остановят военную поддержку Украины в случае победы кандидата от Республиканской партии, уверен дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Во время чата на Главреде Огрызко сказал, что "не верит в фаталистические прогнозы" на этот счет.

"Недавно видел цифру, которая меня немного удивила. Из всего военного бюджета США на помощь Украине было выделено 5%. То есть те десятки миллиардов, о которых мы говорим, это лишь 5% от того фантастически большого бюджета, следовательно, это на самом деле копейки для США. Один американский политик сказал: "Если мы 5% нашего военного бюджета можем остановить Россию, то это прекрасная инвестиция в будущее". Цинично, но очень доходчиво", - объяснил Огрызко.

Дипломат заметил, что американские руководители "дружат с головой" и понимают цену вопроса.

"Не так важно, кто сядет в президентское кресло президента США, если он будет думать о стратегических интересах своей страны, он не сможет отказаться от помощи Украине. Ведь поражение Украины будет означать поражение Соединённых Штатов Америки. Тогда в мире – и об этом Байден сказал на Генассамблее ООН – можно ожидать чего угодно. Тогда любой потенциальный агрессор скажет: "Погодите, если России можно захватить часть территории своего соседа, то почему мне нельзя захватить такую же территорию моего соседа?". И сложится действительно неконтролируемая ситуация, когда не будет основы – международного права. Тогда будет не сила права, а право силы. А это катастрофа для всех", - добавил Огрызко.

Двухпалатная поддержка Украины в США, безусловно, сохранится, подытожил он.

"Вопрос в объёмах (помощи - Главред), но он всегда был и всегда будет. Однако при условии правильной работы и постановки задачи, она может быть решена нормально", - сказал Огрызко.

Выборы в США 2024 - последние новости

Выборы в США пройдут в 2024 году, но конкуренты Джо Байдена уже начали к ним готовиться, завоевывая аудиториями преимущественно резкими и странными заявлениями об Украине и российско-украинской войне.

Например, кандидат от Республиканской партии Рон Десантис, ранее попавший в скандал из-за формулировки о "территориальном споре" вместо "войны", заявил теперь, что США не заинтересованы вступлением Украины в НАТО.

До этого другой не менее одиозный кандидат от республиканцев Дональд Трамп утверждал, что на месте Байдена уже давно заставил бы Украину пойти на невыгодные ей переговоры с Россией, чтобы завершить войну.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Дональд Трамп Джо Байден выборы в США война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ получат еще больше боеприпасов: Столтенберг сообщил о контрактах на €2,4 млрд

ВСУ получат еще больше боеприпасов: Столтенберг сообщил о контрактах на €2,4 млрд

16:06 Украина
Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит – начштаба Британии

Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит – начштаба Британии

15:08 Мир
Опасный момент: Милли уходит с поста в решающее для Украины время - Politico

Опасный момент: Милли уходит с поста в решающее для Украины время - Politico

15:02 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:38

Будут ли США поддерживать Украину, если Байден проиграет выборы: прогноз Огрызко

16:30

Как нужно жарить фундук: эти простейшие советы дадут невероятный вкус

16:23

Ополченцы России вернулись на Белгородчину и вступили в бой с оккупантами

16:06

ВСУ получат еще больше боеприпасов: Столтенберг сообщил о контрактах на €2,4 млрд

15:51

Очень мало благоприятных дней для посадки: лунный посевной календарь на октябрь

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
15:47

Выбрасывать - преступление: как использовать картофельные очистки с пользой

15:29

Соперник Оливье, о котором в Интернете говорят все: новый рецепт салата Граф

15:21

Госсекретарь США Блинкен появился в неожиданном амплуаВидео

15:08

Удары по Черноморскому флоту показали, что Украина победит – начштаба Британии

Реклама
15:05

Умер легендарный актер и исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

15:02

Опасный момент: Милли уходит с поста в решающее для Украины время - Politico

14:43

Оккупанты повредили ТЭС: более 400 населенных пунктов Украины без света

14:38

Превратился в старика: в сеть попали свежие фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса

14:30

О жучках и пауках можно забыть: девушка показала чудо-средство

14:25

Бывший муж Жанны Фриске показал взрослого сына, копию мамы

14:06

Столтенберг внезапно приехал в Киев на переговоры с Зеленским: о чем шла речь

14:00

Тест на будущее по картинкам: всего три минуты и результат вас удивит

13:50

"Выборы в США": Украина окажется под ударом раздражающих заявлений оппонентов Байдена

13:35

"Русские должны быть побеждены": Украине не обязана уступать РФ Крым в обмен на мир - генерал Ходжес

13:30

До и после: Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном

Реклама
13:01

Как очистить эмалированную кастрюлю от нагара: народные способы, которые не подведут

12:52

"Душить, не отпуская вообще": Арестович угодил в громкий скандал по поводу женщин

12:39

"Все очень просто": эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать КрымВидео

12:14

Еле говорит и плохо выглядит: в Сети появилось новое видео с Кадыровым

11:55

Гороскоп на завтра 29 сентября 2023: Рыбам – знакомство, Весам – проблемы прошлого

11:41

Чистит все и не воняет, как магазинный: девушка приготовила супер-спрей для уборкиВидео

11:38

"Удается творить": дочь-молчунья Сумской похвасталась работой за "кровавые" рубли в РФ

11:31

Карабах прекращает существование: "власти" республики подписали указ

11:22

С начала полномасштабного вторжения РФ в боях потеряла 90 самолетов – разведка

10:52

"Украину заставляют истекать кровью": Огрызко пояснил, почему Запад не хочет разоружать РФ

10:35

"Азов" взял в плен российского командира с солдатами

10:24

Ракетный удар по Николаеву: оккупанты попали в объект инфраструктуры

10:04

"Спланированная провокация": путинистка Кудрявцева вышла в эфир пропагандистского ТВ в цветах флага Украины

09:55

Чисто, ароматно и никакого налета: что кладут в бачок унитаза

09:53

В Украину прибыл министр обороны Британии: о чем говорили с Зеленским

09:30

Воинский учет для женщин и возвращение проверок для бизнеса: что изменится с 1 октября

09:13

Могут ли поставки оружия в РФ изменить ход войны: Свитан оценил рискиВидео

09:01

Дешево и без химии: как отмыть духовку лимонной кислотой

08:59

ВСУ сдерживают оккупантов под Бахмутом и наступают на двух направлениях

08:34

Дальность больше 300 км: в октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет – ISW

Реклама
08:29

Список реформ от США: прихоти наших партнеров или интересы Украины?мнение

08:21

Именины 29 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

08:17

Такую картошку в духовке должна уметь каждая хозяйка: новый рецепт объеденья в панировке

07:58

Россия массово запустила ударные дроны по Украине: ПВО уничтожила 40 БПЛА

07:34

Живут под звуки сирен: Подоляк заявил, что панические настроения в Крыму будут нарастать

06:42

ВСУ вероятно совершили прорыв на линии Работино-Вербовое – ISW

06:22

Письмо с реформами от Белого дома: главные требования к Украинемнение

05:30

Как понять, что девушка тебя не любит: запомните эти признаки раз и навсегда

04:45

Гороскоп на октябрь 2023 для Раков: детальный прогноз на месяцВидео

02:10

Как отличить церковь Московского патриархата от Киевского: стоит знать каждому

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять