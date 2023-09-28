Будут ли США поддерживать Украину, если Байден проиграет выборы: прогноз Огрызко

Огрызко уверен, что американские руководители понимают глобальные риски проигрыша Украины.

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Десантис и Трамп неоднократно резко высказывались об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

США не остановят военную поддержку Украины в случае победы кандидата от Республиканской партии, уверен дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Во время чата на Главреде Огрызко сказал, что "не верит в фаталистические прогнозы" на этот счет.

"Недавно видел цифру, которая меня немного удивила. Из всего военного бюджета США на помощь Украине было выделено 5%. То есть те десятки миллиардов, о которых мы говорим, это лишь 5% от того фантастически большого бюджета, следовательно, это на самом деле копейки для США. Один американский политик сказал: "Если мы 5% нашего военного бюджета можем остановить Россию, то это прекрасная инвестиция в будущее". Цинично, но очень доходчиво", - объяснил Огрызко.

Дипломат заметил, что американские руководители "дружат с головой" и понимают цену вопроса.

"Не так важно, кто сядет в президентское кресло президента США, если он будет думать о стратегических интересах своей страны, он не сможет отказаться от помощи Украине. Ведь поражение Украины будет означать поражение Соединённых Штатов Америки. Тогда в мире – и об этом Байден сказал на Генассамблее ООН – можно ожидать чего угодно. Тогда любой потенциальный агрессор скажет: "Погодите, если России можно захватить часть территории своего соседа, то почему мне нельзя захватить такую же территорию моего соседа?". И сложится действительно неконтролируемая ситуация, когда не будет основы – международного права. Тогда будет не сила права, а право силы. А это катастрофа для всех", - добавил Огрызко.

Двухпалатная поддержка Украины в США, безусловно, сохранится, подытожил он.

"Вопрос в объёмах (помощи - Главред), но он всегда был и всегда будет. Однако при условии правильной работы и постановки задачи, она может быть решена нормально", - сказал Огрызко.

Выборы в США 2024 - последние новости

Выборы в США пройдут в 2024 году, но конкуренты Джо Байдена уже начали к ним готовиться, завоевывая аудиториями преимущественно резкими и странными заявлениями об Украине и российско-украинской войне.

Например, кандидат от Республиканской партии Рон Десантис, ранее попавший в скандал из-за формулировки о "территориальном споре" вместо "войны", заявил теперь, что США не заинтересованы вступлением Украины в НАТО.

До этого другой не менее одиозный кандидат от республиканцев Дональд Трамп утверждал, что на месте Байдена уже давно заставил бы Украину пойти на невыгодные ей переговоры с Россией, чтобы завершить войну.

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