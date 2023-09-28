Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко

Россия вскоре рассыплется, как карточный домик, а предпосылкой для этого станет победа Украины на поле боя, считает дипломат Владимир Огрызко.

https://glavred.info/article/putin-otrimaye-dalekobiynimi-raketami-po-vyelichiyu-shche-do-togo-yak-zsu-nablizyatsya-do-krimu-ogrizko-10504054.html Ссылка скопирована

Ресурсов России не хватит на ещё два года войны, ей уже нечем затыкать дыры на фронте – Огрызко / Главред

На сайте Главред состоялся чат с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Общаясь с читателями, он рассказал, почему потеря Крыма станет фатальной для Путина, сколько ещё лет войны выдержит Россия, какие события на поле боя заставят посыпаться восточный фронт, когда россияне будут бежать из Крыма, а также что приведёт к распаду РФ.

Представляем стенограмму чата с Владимиром Огрызко.

Валерий: Объясните значение и возможные последствия событий в Карабахе. За Азербайджаном стоит член НАТО Турция, а может ли за Армению вписаться Иран? Шойгу же туда зачем-то срочно мотался.

Владимир Огрызко: Конфликты на постсоветской территории – это конфликты, которые Москва, с её точки зрения, очень эффективно и разумно планировала и реализовывала. Эту тактику Россия отработала уже давно, начиная от Приднестровья и по всем горячим точкам на территории бывшей советской империи. Везде происходит одно и то же: Москва создаёт проблему, потом приходит туда своими войсками, говорит, что она миротворец и будет способствовать тому, чтобы все помирились. На самом деле Россия преследует одну-единственную цель – сделать так, чтобы управлять ситуацией в регионе, играя на противоречиях двух сторон.

История карабахской проблемы один в один ложится в эту схему. Цель России всегда заключалась в том, чтобы держать Армению и Азербайджан на привязи, на короткой верёвке, а шагами то в одну, то в другую сторону она старалась сохранять контроль над ситуацией.

В определённый момент (а он произошел не вчера и не позавчера) Армения и Азербайджан поняли, что Москва просто играет с ними в своих собственных интересах. И каждая из этих стран начала работать так, как считала нужным.

Недавняя эскалация говорит о том, что Азербайджан, за которым стоит Турция, решил, что надо наконец ставить точку в этом вопросе. Ведь если исходить из международного права, всё понятно: Карабах – это территория Азербайджанской Республики, и он был захвачен Арменией.

Другой вопрос, что нужно думать об учёте интересов национальных меньшинств на территории каждой страны. Но это вовсе не значит, что можно делать то, что сделала Армения.

Поэтому объективно всё должно вернуться к своим истокам – к тому, что Карабах является территорией Азербайджана, на которой проживают армяне, права которых должны быть урегулированы в соответствии с многочисленными международными конвенциями.

Сейчас Россия потеряет и Армению, и Азербайджан. Это закономерный результат того, что происходило на протяжении 30 лет, наконец этому пришёл конец. То есть политика "разделяй и властвуй" имеет не только начало, но и конец. И сейчас мы наблюдаем её завершение.

В московских пабликах истерика – там кричат, что они были слепыми в своих оценках и не увидели, что Армения уже давно является прозападной страной, что она России не союзник, как и Азербайджан, поддерживаемый Турцией. И Турция не является союзником РФ. Одним словом, вой на болотах – в России понимают, что с кавказской земли их вышвырнут, и сделают это совершенно справедливо.

Таким образом, всё, что мы наблюдаем сегодня, является началом вытеснения России с Кавказа. А после определённых событий с Кадыровым, бандитом, который одновременно является руководителем Чечни, произойдут серьёзные изменения в том регионе. Поэтому россиянам следует паковать чемоданы и думать о том, чтобы как можно быстрее уехать с Кавказа, пока это реально сделать.

George_G: Какова вероятность, что обострение вокруг Карабаха приведёт к возникновению крупного конфликта в регионе? Если так произойдёт, как это прямо или косвенно может задеть Украину?

Владимир Огрызко: Большого конфликта там быть не может, потому что нет больших сил, которые могли бы противодействовать друг другу. Армения и Азербайджан – это не большие силы.

Если Россия захочет вмешаться – простите, а чем? Если ей нечем затыкать дыры на фронте в Украине, и она берёт всех подряд, кто способен держать в руках автомат Калашников, и людей на украинский фронт перебрасывают со всех воинских частей РФ, в частности, с Дальнего Востока и севера, то чем она будет воевать на Кавказе?

Поэтому ничего экстраординарного там произойти просто не может.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Владимиром Огрызко:

Мирончук С. Т.: Зеленский на Генассамблее ООН напомнил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал, и тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы, хотя сама заслуживала ядерного разоружения. Как вы думаете, будет ли услышан Зеленский? Возможно ли ядерное разоружение РФ сейчас, и ставит ли Запад перед собой такую задачу?

Владимир Огрызко: Конечно, не ставит. Запад вообще боится разговоров на тему распада России. Он не представляет, каким образом это может происходить, почему-то забывая, что аналог в истории уже был, причём не очень давно – распад СССР.

СССР тоже был вроде бы ядерной державой, вроде бы очень вооруженной, а рассыпался словно карточный домик после ГКЧП. В ближайшей перспективе то же самое будет происходить и с Россией. Но предпосылкой здесь будет не очередной путч а-ля путч Пригожина, а победа Украины на поле боя.

Именно поэтому мы всё время танцуем вокруг темы "дайте нам больше оружия", чтобы мы одержали победу. А нам дают столько, чтобы мы вроде бы и победили, но чтобы и Россия не проиграла. И эти "танцы" продолжаются, к большому сожалению, уже долго.

В этом цинизм большой политики: не желая смерти России как таковой, Украину заставляют истекать кровью. Но всё-таки я думаю, что постепенно к руководителям Запада приходит понимание, что это не просто цинично, а аморально, и так не может продолжаться. Нужно стараться смотреть хотя бы на несколько шагов вперёд и понимать, что у России нет шансов. Она является угрозой для всех, и в интересах, в первую очередь, Запада, не говоря уже о соседних с этой недоимперией странах, чтобы Россия прекратила существование. Именно демилитаризация и денуклеаризация России будет главным фактором, который её изменит.

Представьте, что вместо России есть несколько государственных образований, которые не имеют ядерного оружия и других мощных вооружений для того, чтобы угрожать своим соседям – это сразу коренным образом меняет ситуацию. Таким образом решается множество геополитических, безопасностных, экономических и социальных вопросов. Это действительно революция для всего мира. Но для этого нужно иметь мужество, политическую волю и хоть какие-то сценарии.

Контактирую с нашими западными коллегами, и создаётся впечатление, что они боятся такой логики, считая, что Путин в состоянии аффекта может нажать ядерную кнопку, и тогда начнётся катастрофа. Поэтому постепенно мы должны доносить до Запада безосновательность таких страхов и подчёркивать необходимость помогать народам, которые сегодня порабощены Кремлём, обретать независимость.

На территории Российской Федерации могут возникнуть образования, даже русскоязычные, но совсем иной природы – не теперешнего фашистского режима, который царит в России уже более 20 лет.

Татьяна Карпенко: Зеленский в Штатах говорил среди прочего о попытках западных стран и РФ заключить какие-то теневые соглашения за кулисами. И он отметил: "Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина". Скажите, а какие страны Запада были бы не против договориться с Москвой и сдать Украину? О каких теневых соглашениях говорил президент?

Владимир Огрызко: Я бы говорил не о странах, а о политических деятелях. Разве что Венгрию мы можем называть ярким примером страны, которая является "троянским конем" Кремля в Евросоюзе и НАТО, который готов отрабатывать все кремлевские прихоти. Больше таких откровенных союзников Кремля на Западе я не вижу. Есть отдельные политики, но это другая история.

Политики приходят и уходят, а страны остаются, и их позиция в целом стабильна. Было бы хорошо, если бы не только специальные службы, но и журналисты-расследователи подробно изучали биографии таких политиков и доставали бы соответствующую информацию на свет Божий, чтобы о них говорили открыто и громко. Что говорить об условном Шрёдере (тут я говорю не о нём конкретно, а о типаже – о политиках типа Шрёдера), если и так всё понятно: такие политики продались, пошли на сделку с дьяволом, и этот дьявол руководит ими до сих пор.

Кроме того, есть группа политиков, которых надо называть "полезными идиотами". Они считают, что по определению Россия является такой, которая должна существовать вечно, она неизменная и "великая". Это другая категория людей, которых цепляют не за деньги, а за идею. По-моему, именно эти люди являются наиболее опасными, потому что, когда деньги заканчиваются, заканчивается и сотрудничество, а идейная подкладка работает вечно.

Так что за спиной Украины могут говорить о ней, но договориться без нашего согласия не могут. Это уже не тот случай, когда нам просто рассказывают, что нам следует делать. Так уже не получится, этот этап позади. Поэтому, если западные политики продолжают говорить с Россией за нашей спиной, пускай, последнее слово всё равно будет за нами.

Страны Глобального Юга (если президент имел в виду их) очень часто занимают эгоистичную позицию. Их не волнует то, что происходит в Украине, кто на кого напал, им нужно иметь то, чего они хотят, а об остальном нужно забыть.

И мы должны это понимать – не строить замков на песке, а твердо проводить свою линию, базируясь на основополагающих принципах сегодняшнего мира: нельзя захватывать чужую территорию, нельзя делать то, что противоречит международному праву, за это нужно нести ответственность. Вот, собственно, об этом и идёт речь.

Milada: Заинтересованы ли США и европейские страны в скорейшем окончании войны в Украине? Если да, то почему так медлят с предоставлением авиации и дальнобойных ракет? Что сдерживает того же Байдена, почему он медлит с ATACMS? Чего ждут США, что не даёт им принять это решение?

Владимир Огрызко: Принять такое решение не даёт отсутствие политической воли и непонимание того, что такое победа для Украины и поражение для России.

Если поражением считать просто смену режима Путина, то это лишь полупобеда.

Вспомните 1991 год, когда развалился Советский Союз, не стало коммунистической системы, и все аплодировали. Тогда Россия устами Ельцина рассказывала в Вашингтоне, что она будет демократической и миролюбивой, что она покончила с коммунизмом и агрессией. Впрочем, прошло десять лет – и на арене появился Путин, который восстановил всё это во всей красе.

То же самое произойдёт, если на Западе подумают, что достаточно признать Путина преступником, осудить и наказать его, поставив вместо него другого "Путина". Но на самом деле так ничего не изменится, и через несколько лет мы получим такого же монстра, а, может, даже худшего.

Поэтому вопрос в том, что ставить целью этой войны. Если мы говорим о том, что нужно одержать победу над системой рашизма, которая сегодня превратилась в глобальное зло, это одна тактика и стратегия; если – о том, что нужно заменить Путина на "мутина", то это другая стратегия; если – о том, что Украина должна победить и стать страной, которая будет сама себя оборонять от возможной агрессии России, это третья стратегия; если – о том, что Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза, то это четвёртая стратегия. Короче говоря, есть много вариантов.

Сначала нужно определиться, чего именно мы хотим достичь, а затем под эту цель автоматически появятся предложения, как это сделать. Если цели нет, если она пока публично не сформулирована, тогда мы и получаем шаг вперёд и два назад – сейчас дают одно, а то, что нам было нужно ещё на позавчера, дадут послезавтра. Поэтому и получаются такие зигзаги помощи.

Хотя сейчас мы действительно приблизились к положительному решению по предоставлению дальнобойных ракет. А за этим решением сразу появится и соответствующее решение Германии (относительно ракет Taurus, – ред.). Тогда у нас будет как минимум четыре страны, которые могут нас снабдить этими ракетами.

Впрочем, тут опять-таки вопрос – сколько этих ракет будет. 10? 20? 30? 50? А если нам нужно 500 для того, чтобы сломать российскую военную машину?

Еще один вопрос – какие ракеты? Сверхсовременные или уже немножечко устаревшие? Какова будет их эффективность? Куча проблем, куча вопросов. Но всё зависит от того, что мы хотим иметь в итоге.

Nik: Насколько продолжительность войны в Украине зависит от президентских выборов в США в 2024 году? Правда ли, что Байдену не одержать победы над Россией? И что будет, если к власти в США придёт республиканец, а война ещё будет продолжаться?

Владимир Огрызко: Я не верю в фаталистические прогнозы о том, что с приходом к власти республиканцев в Америке что-то принципиально изменится.

Недавно видел цифру, которая меня немного удивила. Из всего военного бюджета США на помощь Украине было выделено 5%. То есть те десятки миллиардов, о которых мы говорим, это лишь 5% от того фантастически большого бюджета, следовательно, это на самом деле копейки для США.

Один американский политик сказал: "Если мы 5% нашего военного бюджета можем остановить Россию, то это прекрасная инвестиция в будущее". Цинично, но очень доходчиво.

Поэтому американские руководители, которые дружат с головой и понимают цену вопроса, не могут не увидеть очевидного – того, о чём так прямо и неделикатно сказал этот американский сенатор.

Не так важно, кто сядет в президентское кресло президента США, если он будет думать о стратегических интересах своей страны, он не сможет отказаться от помощи Украине. Ведь поражение Украины будет означать поражение Соединённых Штатов Америки. Тогда в мире – и об этом Байден сказал на Генассамблее ООН – можно ожидать чего угодно. Тогда любой потенциальный агрессор скажет: "Погодите, если России можно захватить часть территории своего соседа, то почему мне нельзя захватить такую же территорию моего соседа?". И сложится действительно неконтролируемая ситуация, когда не будет основы – международного права. Тогда будет не сила права, а право силы. А это катастрофа для всех.

Следовательно, двухпалатная поддержка Украины в США, безусловно, сохранится. Вопрос в объёмах, но он всегда был и всегда будет. Однако при условии правильной работы и постановки задачи, она может быть решена нормально.

Mitia: Трамп заявил, что если бы Украина уступила территории, тот же Крым, то не было бы и войны. И это не первое его пророссийское заявление. Как вы думаете, слова Трампа – просто предвыборная риторика, или он очерчивает свой президентский курс? Ведь шансы у него, судя по опросам, неплохие.

Владимир Огрызко: Относительно шансов я бы подискутировал. Иметь столько обвинений со стороны американской Фемиды одновременно – здесь шансы далеко не самые лучшие. Если Трамп получит хотя бы один приговор, кандидировать ему будет чрезвычайно сложно, потому что он станет объектом мощных атак со стороны Байдена или другого демократа, который будет претендовать на пост президента. То есть у Трампа шансов будет значительно меньше.

Что касается заявлений Трампа, то они бессмысленны. С таким же успехом можно предложить ему отдать России Аляску вместо Крыма – когда-то же Аляска была российской. Пусть, если он такой миротворец, подарит России Аляску, а Украине пусть вернут Крым.

Поэтому, думаю, что в большей степени это резкие пропагандистские заявления во время предвыборной кампании.

Кстати, когда Трамп был президентом, у него были чёткие ограничения в виде позиции Конгресса – его ставили на место, и он чувствовал, что пойти дальше он просто не может.

Ricard-57: Как нынешний конфликт с поляками может сказаться на дальнейшем взаимодействии Польши и Украины в противодействии Москве? Было ли правильным решение Киева подать иск в суд на поляков, если, как отмечают наши же специалисты, претензии и действия поляков были вполне адекватными и направленными на защиту своих собственных национальных интересов?

Владимир Огрызко: Есть установленные правила торговых отношений между государствами в пределах ВТО и Евросоюза. Страны, которые ведут себя цивилизованно, должны учитывать эти правила или, если у них возникают определённые проблемы, по меньшей мере, находить адекватные инструменты, чтобы на основе этих правил искать дополнительные способы объясниться. Односторонние действия в этом плане выглядят совершенно неадекватно и нечестно.

Не знаю, что имел в виду президент Дуда, для чего он выбрал такие сравнения (Дуда сравнил Украину с утопленником, который может утащить за собой на дно и того, кто пытается его спасти, – ред.). Хотя если прочесть полный текст его заявления, то оно не такое уж драматичное, как мы слышим в украинских СМИ.

В любом случае я думаю, что всё это быстро прекратится после того, как в Польше состоятся парламентские выборы, а они на носу, и правительственная партия под серьёзным давлением и шквалом критики. Например, есть неприятные вещи, которые связаны с визовым скандалом, когда выяснилось, что в польском министерстве иностранных дел были люди, которые фактически торговали визами на въезд в Европейский Союз. При таких обстоятельствах этой партии и политикам нужно демонстрировать жёсткость, показывать, что они стоят на защите поляков (фермеров, плотников, сантехников и т.д.), то есть всех, кто может дать дополнительный голос. Фермеров в Польше действительно немало, проблемы там есть.

Поэтому на самом деле вся эта жёсткая риторика польских властей связана с необходимостью представить свою позицию как очень пропольскую, очень националистическую и очень правильную.

После того, как в Польше состоятся выборы, будет достигнуто взаимопонимание, а некоторым придётся немножко извиняться за свою слишком жёсткую риторику.

Виктор, Киев: Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Госдепе США, написало, что война в Украине может продолжаться ещё 6-7 лет, и такая вероятность закладывается в военное и финансовое планирование на будущее в Штатах. Насколько вероятным вы считаете такой сценарий?

Владимир Огрызко: В таких случаях я постоянно возвращаюсь к прогнозам о трёх днях, которые продержится Украина, трёх неделях, трёх месяцах и тому подобном. На такие вещи вряд ли нужно серьёзно обращать внимание, потому что, если анализировать происходящее в самой России, становится очевидно, что её ресурсов не хватит ещё на два года войны. Так что откуда прогнозы про шесть лет? Разве что там уже медведи будут воевать.

Поэтому думаю, что это было творческое преувеличение некоторых журналистов. И, возможно, это делается неслучайно.

Давайте не забывать о том, что на Западе продолжает существовать огромное количество российских "консервов", которые живут в разных ипостасях, в том числе в ипостасях экспертов, журналистов, блогеров и т.д. Эта работа проводилась планомерно, системно и началась не вчера, а сразу после развала СССР. Когда ФСБ и внешняя разведка РФ немножечко пришли в себя, а это произошло в середине 90-х годов, они начали осуществлять ту же работу, которую перед этим выполнял советский КГБ.

Поэтому не стоит все эти вещи воспринимать как истину в последней инстанции. Возможно, это специальная психологическая операция, которая намеренно разгоняется ради того, чтобы сказать: "Вам, на Западе, уже сейчас не слишком приятно, а придётся терпеть лет шесть". Это вызывает очевидную негативную реакцию у всех – и у политиков, и у граждан, которые рассчитывают всё-таки на то, что всё это должно завершиться значительно быстрее и победоносно. Поэтому я бы здесь не исключал и определённой специфической работы российских спецслужб.

Fedir: Есть ли сейчас аргументы, которые свидетельствовали бы в пользу того, что война в Украине закончится в следующем году?

Владимир Огрызко: Думаю, что мы не должны быть бабками Вангами и "ванговать". Всё зависит от того, какую военную помощь мы получим и как быстро. Если она будет достаточной, то, сошлюсь тут на генерала Буданова, который считает, что так может произойти. У него информации значительно больше. Будем надеяться, что этот прогноз сбудется.

Vinno: Как, по-вашему, будет освобождаться Крым – военным или дипломатическим путём? При каких обстоятельствах Россия может убраться оттуда?

Владимир Огрызко: Обстоятельства очень просты – если силы обороны Украины отрежут Крым от поставок из России.

Если будет разрушен Крымский мост, если будет прорвана оборона россиян на Запорожье, и наши войска выйдут к Азовскому морю, Крымский полуостров для России станет островом, куда нельзя будет прислать ни дополнительную живую силу, ни поставлять туда военную технику. Тогда произойдет то же, что в Херсоне в своё время – россиянам придётся просто покинуть Крым на тех кораблях, которые ещё у них будут оставаться.

А то, что делают сейчас наши героические специальные подразделения, заслуживает большой-большой благодарности и уважения: страна, не имеющая собственного флота, успешно топит российский флот.

Комбинация всех этих факторов приведёт к тому, что перед российским командованием встанет вопрос – либо проиграть в Крыму всё, либо убраться оттуда.

Этого возможно достичь только военным путём. Возможно, это будет странно слышать от меня, дипломата, который безусловно предпочитает дипломатические инструменты, но с Россией договариваться не о чем, потому что это страна, которая растоптала международное право, все договоренности, которые между нами были, которая откровенно врёт всем в глаза. Её надо лишь наказывать и принуждать к определённым действиям. Вот наши Вооруженные силы и должны это сделать.

Gf_43: Зеленский говорил, что Путин сам будет искать переговоров с Украиной, когда ВСУ подойдут к Крыму. То есть, получается, Киев планирует подойти войсками к Крыму и выдвинуть ультиматум: или сдавайтесь и уходите, или получайте дальнобойными ракетами? Сработает ли такой сценарий?

Владимир Огрызко: Дальнобойными ракетами Путин получит уже сейчас, еще до того, как украинские войска приблизятся к Крыму. И это будет очень стимулирующим аргументом для россиян.

А что они предложат... Посмотрите на то, что пишет полубезумный и всегда полупьяный Медведев или такого же типа лицо российского МИДа Захарова – ничего же не изменилось. Песков также постоянно говорит о том, что Россия выполнит поставленные перед "специальной военной операцией" задачи. Конечно, это блеф и игра на публику.

Путину придется принимать решение, потому что в российском сознании Крым стал сакральным, стал символом "величия". Но это "величие" будет разбомблено нашими ракетами максимально быстро. А потом Путин решит, надо ли держаться до последнего или надо уходить. Другого варианта у него нет. Но при этом он выдвинет совершенно неприемлемые для нас условия и начнёт торговаться, как базарная баба.

Bonnie: Как думаете, сумеет ли Россия сохранить Черноморский флот? И сумеет ли она сохранить своё влияние в Черном море?

Владимир Огрызко: На самом деле Черноморского флота у России уже нет – есть Черноморская флотилия. Особенно после того, как наши воины отправили по известному адресу флагман этого флота.

Так что говорить о том, что это мощная боевая единица, можно только с натяжкой.

Думаю, вопрос Черноморского флота РФ и является вопросом Крыма. Собственно, Крым стал сакральным для Путина только потому, что он превратил его в авианосец, который нельзя потопить, превратил его из курорта, которым полуостров должен был бы быть и был, в военно-морскую базу. Уничтожение Черноморского флота будет означать, что уничтожена основа, на которую рассчитывал Путин.

ВСУ уже передали привет всем точкам – военным базам, которые есть на Крымском полуострове. Там уничтожаются С-400, которые считаются супер-пупер и которыми Путин запугивал всех и предлагал покупать это чудооружие! Это свидетельствует о том, что никакого чудооружия у России нет. И как только мы получим дальнобойные ракеты, оно будет уничтожено.

Думаю, что наши Вооруженные силы должны двигаться двумя путями – уничтожение доступными средствами корабельного состава Черноморской флотилии и уничтожение на суше тех точек, которые пока обеспечивают противовоздушную оборону. Эти два направления являются наиболее актуальными для нас. Эта работа приведёт к тому, что ни Черноморского флота, ни ключевых точек сопротивления россиян в Крыму не останется.

Den_: Что, по-вашему, происходит с Кадыровым? Какие последствия может иметь его смерть?

Владимир Огрызко: С Кадыровым происходит то, что должно происходить с каждым, кто имеет в России определённую силу и власть. После неудачного путча Пригожина Путин понял, что любой, кто может даже теоретически составить ему конкуренцию, не жилец. То есть их надо убирать, причём убирать очевидно для всех, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, кто в доме хозяин.

Мне кажется, что все эти внезапные обострения Кадырова на самом деле не случайны. Они для того, чтобы держать ситуацию под контролем. По путинской логике вместо Кадырова можно поставить любого другого, кто поклянется Путину и будет целовать его туфли, и, таким образом, удерживать ситуацию.

Однако я думаю, что Путин просчитывается, потому что после ухода Кадырова биологически или политически в Чечне начнутся очень серьёзные внутренние проблемы. Там живут по другим правилам – правилам мести. А Кадыров наделал очень много зла многим чеченцам, которые сегодня и в Чечне, и за её пределами. Поэтому в случае ослабления кадыровского режима там может произойти очень серьёзная внутренняя смута. А смута в любой части российской недоимперии – это ослабление режима, а, следовательно, это выгодно нам.

Поэтому давайте пожелаем Кадырову, чтобы он как можно скорее отправился в лучший мир. Это бандит, и мы не будем оплакивать его, как не оплакивали и Пригожина. Но мы и дальше будем помогать тем силам в Чечне, которые хотят освободиться.

Чеченская Республика ещё в 90-х провозгласила свою независимость, и за эту независимость проголосовало большинство чеченского народа, которое затем было брутально растоптано российской агрессией.

Кстати, до сих пор никто не наказал Россию за геноцид в отношении чеченцев во время Второй Чеченской войны. Поэтому там ситуация будет развиваться по нарастающей. И, я думаю, в итоге именно с Чечни может начаться фрагментация России.

Прокоп: Возможен ли в российской верхушке мятеж против Путина? Все ли там хотят его сохранения у власти? Кто самый большой противник этого?

Владимир Огрызко: Безусловно, возможен. И это ещё один из вариантов того, как режим Путина может исчезнуть.

Ближайшее окружение Путина вряд ли пойдёт на этот мятеж, а вот люди, которые называются бизнес-элитой, которая многое потеряла и продолжает серьёзно терять, может стать такой средой, которая и родит идею о необходимости смены диктатора. В конце концов всегда проще отдать кого-то на заклание, сказать, что он во всём виноват, установил тиранию, диктатуру. Сказать, что мы ничего не могли поделать, но теперь сплотились, объединились, свергли диктатора – вот вам, пожалуйста, он и его самые близкие люди для Гааги, а мы будем искать правильную форму сотрудничества с Западом, ведь никогда не были против него – все наши состояния там: все наши яхты там, все наши любовницы там, поэтому будем снова дружить семьями.

Думаю, что именно эта среда может стать ключевой в этом смысле. Ибо ждать восстания одичавшего населения, которое всё время жило в рабстве и осталось психологическими рабами, будет большой наивностью. Бунта там не будет.

Главред: А видите ли вы сейчас признаки подготовки к такому мятежу против Путина в России?

Владимир Огрызко: Такие вещи на публику не выносят, они готовятся очень тихо, но тенденция к смене режима, безусловно, уже очевидна. Вопрос лишь в том, что станет триггером к этим изменениям. Я считаю, что главным из них станет не Кадыров, не Чечня, не то, что там сейчас собираются люди, которые хотят перемен, а победа Украины на поле боя. Тогда всем станет понятно, что король голый, что эта недоимперия на грани краха и развала. И тогда автоматически появятся силы, которые будут либо бороться за сохранение этой империи, либо будут предлагать с ней покончить, начать строить что-то другое, новое, возможно, не такое великое, имперское и милитаризованное, а также начнут думать об определённой форме возвращения к разумным отношениям с цивилизованным миром. Но подчеркиваю, что ключевыми здесь будут наши успехи на фронте.

Larry: Какие поражения российских войск в Украине могут подорвать власть Путина и запустить катастрофические для него процессы? Речь идёт именно о поражении в войне в целом, или, например, потеря Крыма может стать для Путина фатальной?

Владимир Огрызко: Потеря Крыма будет фатальной для Путина во всех смыслах этого слова. Это будет означать, что группировка российских войск, которая сейчас собрана на юге Украины и в Крыму, будет уничтожена или выведена в деморализованном состоянии и не сможет воевать дальше. На востоке, несмотря на безумные попытки России контратаковать, ВСУ шаг за шагом постепенно перехватывают инициативу.

Провал на юге и ситуация, которая до сих пор сохраняется на востоке, и означают военное поражение РФ. В конце концов, если провалится южный фронт, то же самое будет ожидать и восточный. А это уже и есть поражение.

Но, по моему мнению, главным фактором будет именно Крым, потому что, кроме военного значения, Крым имеет для Путина ещё и сакральное. Поэтому поражение Путина в Крыму будет означать, что все верноподданные поймут, что король не тот, который им нужен. Для этого одичавшего населения главное, чтобы царь был настоящим, непобедимым, великим, захватывал новое и новое. А когда захваченное сдаётся, когда собственная армия убегает с поля боя, это население будет думать, что нужен новый царь. И это будет сделано быстро.

Скептик: Как написал Spiegel, Украина отказалась от очередной партии немецких танков Leopard из-за того, что танки, прибывшие в Польшу, нуждаются в ремонте, причём некоторые из них – в капитальном. Как это и что это? Немцы отдают Украине списанную технику? Или это насмешка такая?

Владимир Огрызко: В начале 2022 года много общался с некоторыми немецкими политиками, которые на мою критику позиции федерального правительства в плане поставки нам вооружений говорили: "А вы знаете, что у нас на ходу очень-очень мало танков?". Поэтому это не насмешка, а реальное состояние, в котором находится немецкая оборонная промышленность и Бундесвер. Правда, с тех пор произошли определённые изменения, и были приняты нужные решения.

Не исключаю, что танки, которые были законсервированы и были сняты с консервации, действительно нуждаются в серьёзном ремонте, доукомплектации и тому подобном. Потому что если это железо стояло несколько десятков лет без движения, можем представить его состояние. Что происходит с автомобилем, если он стоит и не двигается? Он разваливается.

Потому к этому следует относиться как к объективному факту. Если мы видим, что танки не на ходу, их надо ремонтировать, доводить до ума, а лишь потом использовать. Так что здесь ни с нашей стороны, ни со стороны немцев нет ничего такого – это просто та реальность, в которой мы сейчас, к сожалению, живём.

Надеюсь, что после решения по ATACMS немцы быстро примут решение по ракетам Taurus. И это будет очень весомым вкладом Германии. Кстати, если быть объективными, следует отметить, что немцы нам дают очень много техники, очень много нужной техники. Те же Iris-T – это очень серьёзная помощь Украине в этой сфере, не говоря уже о Murder и другой технике.

Но я думаю, что совместными усилиями мы сможем их отремонтировать, поставить на ход, и они будут работать на полях боев в Украине.

Дмитрий: Майк Пенс отмечал, что войскам США, возможно, придётся столкнуться с армией РФ, если Россия преуспеет в Украине, потому что она неизбежно вторгнется в одну из стран НАТО. Согласны ли вы с этим? Настолько ли сумасшедшая Россия, чтобы провоцировать конфликт с НАТО, чем она будет с ним воевать?

Владимир Огрызко: Воевать России нечем. И после того, что она увидела в Украине, горячих голов там станет меньше. Но исключать этого также нельзя, потому что этой стране постоянно нужны победы. Причём победы не в том, чтобы у людей был, простите, туалет в доме, а в том, чтобы кого-то наказывать, кого-то обвинять, кого-то завоевывать.

С точки зрения этой идеологии дикарства, можно представить себе если не нападения на страны НАТО, то провокации. Однако я думаю, что до этого не дойдёт по одной простой причине – украинская армия, я в это искренне верю, сломает позвоночник российской военной машине, и на том "вторая героическая армия мира" успешно завершит своё существование.

Sergio: Украина работает над подписанием соглашений о гарантиях безопасности, в частности, проводит соответствующие переговоры с Соединёнными Штатами. Но нужны ли нам эти гарантии? Ведь мы прекрасно помним Будапештский меморандум, да и немало других подписанных Россией документов оказались просто бумажками. Какими должны быть гарантии, чтобы они реально выполнялись?

Владимир Огрызко: Речь идёт не о гарантиях безопасности, а об обеспечении Украины необходимыми инструментами для того, чтобы наша страна сама обеспечила свою безопасность. То есть это помощь по безопасности, но не гарантии. Гарантии – это то, что называется 5 статьей Вашингтонского договора. Это гарантия того, что на тебя не нападут, потому что нападение на тебя одного будет означать нападение на всех. А таких "всех" уже 31 страна, сейчас должна быть 32-я, и, дай Бог, чтобы Украина стала 33-й. Это как раз и является гарантией того, что ты не один.

А поставка тех или иных видов вооружений – это помощь по безопасности, которая, к сожалению, ничего не гарантирует. Нет гарантий, что, когда у нас будет 200-500 танков Abrams, Россия не нападёт на нас снова. Поэтому следует различать одно и другое.

Мы должны, несмотря на вой на болотах, идти спокойно своим путём. И этот путь должен завершиться полноправным членством Украины в Альянсе. Несмотря на то, что в НАТО, безусловно, найдутся страны, которые будут ставить нам палки в колеса. Но это не должно останавливать нас в том, чтобы получить не бумажные, а реальные гарантии безопасности в виде полноправного членства Украины в НАТО. Вот это и является гарантией.

Анатолий: У меня вопрос относительно формулы мира Зеленского и будущего мирного саммита. Как вы считаете, принесёт ли эта дипломатическая площадка такой мир, как мы хотим, то есть с выводом войск РФ и полным восстановлением территориальной целостности?

Владимир Огрызко: Хотя я и дипломат, который должен верить в дипломатические инструменты, но всё-таки я считаю, что самым главным инструментом является победа украинских Вооружённых сил на поле боя. Когда это произойдёт, дипломатам будет чем заняться. А пока это обсуждение без конкретики. Потому что Россия никогда не согласится отступать – к этому её нужно принудить силой. А сила – в наших ВСУ.

Joker: Почему Россия напала на Украину? Мне кажется, предпосылки к такому развитию событий были ещё в 1990-х годах, и россияне всегда относились к нам плохо, но просто это скрывали. Вы, как дипломат, который провёл много переговоров, видели тенденцию к тому, что Россия готовится к большой войне против Украины?

Владимир Огрызко: Накануне войны на одном из ток-шоу, а это было буквально за несколько дней до 24 февраля, на прямой вопрос о том, нападёт ли Россия, я ответил "нет". Сказал я так потому, что количества собранных Россией сил было недостаточно для того, чтобы вести полномасштабную войну, но оно было достаточным для блицкрига, быстрого захвата власти в Киеве, свержения украинского правительства и президента и провозглашения каких-нибудь марионеточных режимов типа Янукович-2. Я считал, что такой блицкриг невозможен, потому что понимал: если Россия войдёт в Украину, ей будет трудно из неё выйти. Собственно, так и произошло.

А насчет того, что Россия никогда не видела нас равными себе, здесь и к гадалке не нужно ходить, это очевидно. Москва не считает нас отдельным народом, отдельной нацией, для неё украинский язык – это говор, для неё нет украинской культуры, мы с вами для России – "люди второго сорта". Разве что в России есть пара десятков настоящих интеллектуалов, правда, они уже много лет живут на Западе и давно оторвались от российской действительности, мыслят категориями цивилизованного мира. А остальные – это море дикости, которое живет по принципам силы, брутальной силы и т.п.. Об этом я писал давно, призывая нашу власть думать об этом и работать над этим, а у нас были, к сожалению, другие приоритеты. Поэтому сегодня мы и страдаем от того, что не хотели видеть в России ту угрозу, коей она является.

Ну что ж, за ошибки приходится платить. И мы платим за это сейчас страшную цену. Но в конце концов мы сделаем из этого выводы раз и навсегда. После нашей победы мы должны будем сделать всё, чтобы с территории, которая сейчас называется Российской Федерацией, больше никогда и ни для кого не исходила угроза. И это в наших силах.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009 года, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т. Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг Чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 год он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, Главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатырёвой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил своё членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследования России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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