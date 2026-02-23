Укр
Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Руслана Заклинская
23 февраля 2026, 10:54
Пока на Солнце царит относительное затишье, солнечный ветер продолжает атаковать Украину.
Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара
Магнитная буря / Фото: сгенерировано ИИ (ChatGPT)

Вы узнаете:

  • Какого уровня магнитная буря накрыла Украину 23 февраля
  • Каков прогноз солнечной активности на 23-25 февраля
  • Когда ожидается стабилизация геомагнитного поля

Магнитная буря желтого уровня накрыла Украину в понедельник, 23 февраля. Несмотря на относительное спокойствие на поверхности Солнца, Земля испытывает влияние солнечного ветра. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В понедельник, 23 февраля, ожидается самый напряженный день. Уровень солнечной активности поднимется до К-индекса 4,7 (желтый уровень), что соответствует средней магнитной буре. Существует высокая вероятность перехода в категорию G1 (малая буря) из-за влияния высокоскоростных потоков из корональных дыр.

Во вторник, 24 февраля, активность начнет постепенно снижаться. К-индекс составит 3,7 (зеленый уровень), что классифицируется как слабая магнитная буря. Риск периодических штормов уровня G1 все еще сохраняется.

В среду, 25 февраля, геомагнитное поле стабилизируется. Ожидается низкая активность с К-индексом 2,7.

Магнитные бури в феврале:

Произошли ли вспышки на Солнце

По данным наблюдений EarthSky, несмотря на бурю в понедельник, общая активность Солнца сейчас оценивается как низкая. За последние сутки на солнечном диске были зарегистрированы только слабые вспышки классов B и C.

"На солнечном диске, обращенном к Земле, почти не осталось активных пятен. Область AR4374 исчезла из поля зрения из-за вращения Солнца, а единственная заметная группа пятен AR4377 демонстрирует признаки распада", - отметили эксперты.

Синоптики прогнозируют, что период затишья продлится до 24 февраля. Активность может снова возрасти только тогда, когда с противоположной стороны Солнца вернутся старые, более энергичные области.

Ждать ли полярное сияние

Из-за усиления солнечного ветра 23 февраля существует вероятность возникновения полярного сияния. Если планетарный индекс Kp достигнет отметки 5, огни в небе могут увидеть жители высоких широт, в частности в районах Эдинбурга и северных штатов США. В Украине наблюдать такое явление маловероятно из-за недостаточной мощности выбросов.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика: Главред

Кому стоит быть осторожными

В дни магнитных бурь метеозависимым людям, а также тем, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания, стоит уделить особое внимание здоровью:

  1. Соблюдайте режим сна.
  2. Избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.
  3. Пейте достаточное количество воды и откажитесь от крепкого кофе.

Об источнике: Центр прогнозирования космической погоды (SWPC)

Центр прогнозирования космической погоды (англ. Space Weather Prediction Center, SWPC) — лаборатория и сервисный центр Национальной метеорологической службы США, входящий в состав Национального управления океанических и атмосферных исследований, расположенный в Боулдере, штат Колорадо. Центр постоянно контролирует и прогнозирует состояние космической околоземной среды, предоставляя информацию о солнечно-земных связях и выдавая официальные оповещения и предупреждения о космической погоде для США.

