"Это катастрофа": Украина на фоне войны превращается в страну вдов и сирот - CNN

Дарья Пшеничник
23 февраля 2026, 09:55
По словам демографа, с начала войны Украина потеряла около 10 миллионов человек – это погибшие, те, кто выехал из страны или проживает на ТОТ.
Рождаемость в Украине упала до критического минимума

  • Украина вступает в четвертый год войны с рекордным падением рождаемости и большими человеческими потерями
  • Около 10 млн человек выбыли из демографического баланса, а большинство беженцев не возвращаются
  • Пожилой возраст военных и "утечка мозгов" угрожают послевоенному восстановлению страны

Пока полномасштабное вторжение России приближается к четвертой годовщине, Украина сталкивается не только с разрушениями и потерями на фронте, но и со стремительным истощением собственного населения. Рождаемость падает до исторических минимумов, миллионы людей покидают страну, а фронт уносит жизни тех, кто уже имеет семьи и детей.

Аналитики называют ситуацию беспрецедентной. По оценкам CNN, страна оказалась в эпицентре одного из самых тяжелых демографических кризисов современности. Ведущий украинский демограф Элла Либанова предупреждает:

"Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и распределялась очень неравномерно".

Сколько людей потеряла Украина с 2022 года

По словам Либановой, с 2022 года Украина фактически потеряла около 10 миллионов человек — это погибшие военные и гражданские, беженцы, а также те, кто остался на оккупированных территориях. Тенденция к снижению рождаемости существовала и раньше, но война превратила ее в обвал: суммарный коэффициент рождаемости упал ниже 1 ребенка на женщину - уровень, который делает естественное воспроизводство населения невозможным.

Оценки потерь на фронте остаются закрытыми, однако исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS) указывает на 100–140 тысяч погибших украинцев за четыре года войны. Из-за повышенного призывного возраста средний украинский боец сегодня имеет около 43 лет - значительно больше, чем в большинстве армий Запада. Это означает, что на фронте гибнут преимущественно люди, которые уже имеют семьи.

В стране уже 59 тысяч детей живут без биологических родителей - большинство в приемных семьях. Украинские социологи все чаще говорят о "стране вдов и сирот".

Беженцы не спешат возвращаться

За границу официально выехали около 6 миллионов украинцев - преимущественно женщины и дети. И, как отмечает Либанова, время работает против Украины: чем дольше длится война, тем меньше шансов на массовое возвращение.

Многие уже интегрировались в новые общества, получили работу, образование, социальные гарантии. Возвращение в страну, где продолжаются обстрелы и разрушения, для них становится все менее реалистичным.

"Утечка мозгов" и риск кадрового голода

Вместе с массовой миграцией Украина теряет и значительную часть квалифицированных специалистов. Это создает дополнительные риски для послевоенного восстановления.

"Я надеюсь, что самые квалифицированные люди вернутся. Экономику и инфраструктуру нужно будет восстанавливать. Нам понадобятся рабочие, причем в основном квалифицированные. Если таких людей не хватит, придется привлекать иностранцев, что само по себе может быть неплохо. Но я сомневаюсь, что многие высококлассные иностранные специалисты приедут сюда в большом количестве", - отмечает Либанова.

Что дальше

Эксперты предупреждают, что даже после окончания войны Украина столкнется с долгосрочными демографическими последствиями. Восстановление населения может занять десятилетия, а без активной государственной политики - и не произойти вообще.

Население Украины инфографика
Население Украины по годам

Украину ждет новая волна эмиграции: эксперт

Когда в Украине отменят военное положение, страну ждет вторая волна эмиграции мужчин, которые поедут к своим женщинам, уехавшим за границу из-за российского вторжения. Такое мнение озвучила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Демограф уверена: если украинская власть не вернет женщин после войны, мужчины уедут. Этим риском "нельзя пренебрегать".

"Если мы не вернем женщин, мужчины уедут. То есть здесь нужно стараться вернуть как можно больше людей из-за границы, чтобы, в частности, уменьшить новый отток отсюда. Если будет нормально оплачиваемая работа, если прекратятся бомбардировки, отключения света, тепла, воды – желание уехать будет меньше", – сказала Либанова в интервью ВВС Украина.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

В 2024 году демограф Александр Гладун спрогнозировал, что будет с населением Украины после войны.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз относительно населения Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Кроме США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание в 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

