Меркель назвала виновных в полномасштабном вторжении РФ - у Зеленского ответили

Подоляк раскритиковал политику Меркель, отметив, что ее курс фактически способствовал усилению России и подготовке Путина к войне против Украины.

О чем сказал Подоляк:

Во время канцлерства Меркель Германия подпитывала военную машину России

Германия проигнорировала нападения на Грузию и даже обвиняла власти в Тбилиси

ФРГ должна провести анализ действий бывшего канцлера

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возложила ответственность за начало полномасштабной войны России против Украины на Польшу, страны Балтии, Минские соглашения и последствия пандемии. В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что именно действия Меркель как главы немецкого правительства способствовали войне в Европе. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Он отметил, что в годы ее канцлерства Германия фактически поддерживала Россию, что привело к усилению агрессии Москвы. Именно тогда появились "Северные потоки", был отменен третий энергопакет, а "Газпром" получил сверхприбыли, которые впоследствии использовал для финансирования войны.

Подоляк подчеркнул, что Путин начал войну против Украины еще в 2014 году, тогда как Меркель говорит о событиях 2020-2021 годов. Именно в это время Польша и страны Балтии лучше осознавали опасность со стороны России как милитаристского государства, что в итоге и привело к эскалации в 2022 году.

По его словам, на тот момент с Кремлем уже не было смысла вести переговоры - необходимо было вводить жесткие санкции. Зато Россия продолжала получать значительные прибыли благодаря сотрудничеству с Германией.

"Путин напал на Украину в 2014 году. Далее была странная позиция Германии, которая не позволяла достаточно четко Европе зафиксировать факт аннексии и ввести максимальные санкции против России. Наоборот - Россия с 2014 года продолжала активно завоевывать европейский рынок", - сказал он.

Подоляк напомнил, что Россия еще в 2008 году совершила нападение на Грузию, однако Германия не отреагировала на эту агрессию. Наоборот, тогда звучали заявления о якобы провокации со стороны Грузии, что, по словам Москвы, и стало поводом для вторжения. На самом же деле российская армия оккупировала чужие территории, не имея к ним никаких юридических оснований, так же, как и в Украине.

Он считает, что Германия должна провести глубокий анализ того, какую роль Ангела Меркель сыграла в укреплении позиций Путина и его решении начать войну в Европе. Подоляк также отметил, что именно такие страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания и Норвегия, четко осознают реальную угрозу, которую представляет Россия, ведь сегодня Путин фактически ведет войну против всей Европы.

Что этому предшествовало

Как ранее писал Главред, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии в 2021 году якобы сорвали попытки урегулировать конфликт на Донбассе, развязанный Россией, и наладить конструктивный диалог с Москвой. По ее словам, именно это могло стать одним из факторов, спровоцировавших полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом Меркель рассказала в интервью венгерскому изданию Partizán.

Она уточнила, что тогда предлагала создать новый формат переговоров между Евросоюзом и президентом РФ Владимиром Путиным, однако Эстония, Латвия, Литва и Польша выступили против, опасаясь отсутствия единства позиций в рамках ЕС. По мнению Меркель, мир станет возможным только тогда, когда Европа сможет стать реальным сдерживающим фактором и продолжит поддержку Украины.

"В любом случае, это не осуществилось. Потом я оставила свой пост, а потом началась [война, - ред.]", - сказала Меркель.

Кроме того, бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия COVID-19 частично повлияла на решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Она отметила, что отсутствие личных контактов и прямых переговоров с российским лидером в период пандемии усложнило возможность достижения компромиссов по украинскому вопросу.

По словам Меркель, она не имела возможности встречаться с Путиным лично, поскольку тот остерегался коронавируса, а формат видеоконференций не позволял наладить эффективный диалог.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, передача Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине будет воспринята как серьезная эскалация конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Тем временем Силы обороны Украины обнародовали видео успешных штурмовых операций при освобождении села Сичневое на Днепропетровщине.

Позиции Кремля и Вашингтона относительно переговоров остаются противоположными. Как отметил бывший российский дипломат Борис Бондарев, Трамп нацелен на завершение войны и поддерживает Украину, тогда как Путин заинтересован в её затягивании и воспринимает любые уступки как проявление слабости.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

