Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с Украиной

Польша и страны Балтии могли спровоцировать начало полномасштабной агрессии России, утверждает Ангела Меркель.

https://glavred.info/world/merkel-oskandalilas-obvineniem-polshi-i-stran-baltii-v-voyne-rf-s-ukrainoy-10704242.html Ссылка скопирована

Ангела Меркель выдвинула странную версию начала войны в Украине / Коллаж Главред, фото president.gov.ua, 44 ОАБр

Главное:

Польша и страны Балтии якобы саботировали попытку урегулирования, заявила Меркель

Эти страны могли спровоцировать начало полномасштабной агрессии России

Польша и страны Балтии в 2021 году якобы саботировали попытку урегулирования развязанного страной-агрессором РФ конфликта на Донбассе и поиска конструктивного диалога с Москвой, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Таким образом эти страны могли спровоцировать начало полномасштабной агрессии России против Украины, что "в итоге привело к войне", подчеркнула она в интервью венгерскому изданию Partizán.

видео дня

По словам Меркель, в 2021 году она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой инициативе, опасаясь, что ЕС не сможет выработать единую позицию в отношении Москвы.

"В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [война]", – сказала Меркель.

По ее мнению, мир возможен, если Европа "выступит в качестве реального сдерживающего фактора и поддержит Украину".

Смотрите видео - скандальное заявление Меркель:

/ Скриншот

Меркель льстит Путину: что известно

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала, что во время первого срока Дональда Трампа на посту президента США он демонстрировал явный интерес и симпатию к Владимиру Путину. В приватной беседе, без свидетелей, Трамп задал ей ряд вопросов, включая её происхождение из Восточной Германии и личные отношения с российским лидером. По словам Меркель, было очевидно, что Трамп находился под сильным впечатлением от Путина.

Ранее Меркель заявила о дипломатическом завершении войны. При этом Меркель не считает Минские соглашения ошибкой.

Как сообщал Главред, ранее в Украине заявили о том, что Меркель спровоцировала агрессию РФ. В Украине жестко указали на ошибку Германии, которая спровоцировала "еще более агрессивное поведение РФ".

Больше новостей:

Минские соглашения Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.



В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.

Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.



В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.

Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.



РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред