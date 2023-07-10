Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

Германия выступила против быстрого вступления Украины в НАТО после окончания войны. Именно эту ошибку в свое время допустила Меркель, говорит Кулеба.

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Кулеба наехал на Германию из-за блокировки быстрого вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

США предложили принять Украину в НАТО через несколько месяцев после войны, но Германия выступила против быстрого вступления Украины в НАТО. В Украине уже отреагировали на эту блокировку и жестко указали на ошибку Германии, которая спровоцировала "еще более агрессивное поведение РФ". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD.

Министр заявил, что более агрессивной Россия стала после "ошибки Ангелы Меркель", которая выступила против вступления в НАТО Украины и Грузии.

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, сделанных канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Результатом стало еще более агрессивное поведение России - смотрите Грузию, вражду к Западу и нынешнюю агрессию по отношению к Украине", - сказал Кулеба.

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Он акцентировал внимание на том, что подавляющее большинство членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.

Вступление Украины в НАТО без ПДЧ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина согласовала с союзниками на Западе решение, которое предусматривает устранение ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс. По его словам, на саммите в Вильнюсе страны Альянса должны принять решение относительно приглашения Украины в коллективный блок безопасности Запада.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - сказал Кулеба.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите должны принять важное решение - Украина может получить право вступить в НАТО без ПДЧ. Её пригласят и примут в Североатлантический альянс, когда будет понятно, что все условия отвечают необходимым критериям.

Однако позже оказалось, что Германия против быстрого вступления Украины в НАТО после войны. Правительство отказывается сейчас пересматривать бухарестское решение 2008 года для Украины и говорит, что "об этом не может быть и речи".

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