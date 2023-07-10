Страны НАТО устранят ПДЧ с пути Украины к вступлению в Альянс - Кулеба

Страны-члены НАТО достигли консенсуса по вступлению Украины в НАТО.

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Кулеба рассказал о вступлении Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - отметил он в Twitter.

Министр отметил, что это также лучший момент, чтобы внести ясность относительно приглашения Украины стать членом Альянса.

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ПДЧ - это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства. На саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она" принадлежит к евроатлантической семье " и ее следует пригласить к вступлению, как только позволят обстоятельства.

Пономарев объяснил, когда произойдет вступление Украины в НАТО и какие перспективы. Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.

Украину будут готовы принять в НАТО. Будущее Украины-в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.

Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО. Германия и США предупредили, что вступление Украины в НАТО может перерасти в активную войну между НАТО и Россией.

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