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Украину будут готовы принять в НАТО, Киев получит сигнал – Столтенберг

Андрей Ганчук
14 июня 2023, 16:36 обновлено 14 июня, 17:05
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Будущее Украины – в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг
На саммите НАТО в Вильнюсе страны-союзники пошлют Украине четкий сигнал о поддержке - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украина на июльском саммите в Вильнюсе получит четкий сигнал, согласно которому Киев будут готовы принять в НАТО. Будущее украинского государства – в Альянсе. Об этом заявил генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада Йенс Столтенберг.

В ходе своего брифинга в среду, 14 июня, он рассказал о том, что на саммите НАТО, который в июле пройдет в Вильнюсе, Украина получит от Запада четкий сигнал о своем евроатлантическом будущем.

"Мы пошлем мощный сигнал о поддержке и солидарности с Украиной. Я четко заявляю: будущее Украины – в НАТО", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что на Западе видят крупное контрнаступление ВСУ и возвращение все большего количества территорий.

"Чем больше у Украины успехов, тем больше возможностей у неё за столом переговоров. Потери западной техники в Украине были ожидаемы", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина готова вступить в Североатлантический альянс и ждет, пока организация примет нужное Киеву решение.

По словам главы государства, гарантии безопасности потребуются не только Украине, но и странам-соседям.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес полагает, что Украина не сможет быстро вступить в НАТО, поскольку по вопросу есть разногласия среди стран. Однако Запад ищет компромиссное решение для Киева.

В The New York Times опубликовали статью, в которой речь шла о том, что западный мир может принять часть территорий Украины в НАТО по исторической аналогии с Западной Германией. Авторы материала предположили, что подобный сценарий возможен в том случае, если ВСУ не удастся выбить российских оккупантов со своей земли.

Смотрите видео, в котором Зеленский заявил, что для Украины нет альтернативы вступлению в НАТО:

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