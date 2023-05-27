В НАТО может вступить часть Украины - NYT

Украина может повторить сценарий Западной Германии, которая вступила в НАТО, когда она была разделена.

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Запад может принять часть Украины в НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

На Западе рассматривают сценарий, согласно которому в Североатлантический альянс (НАТО) могут принять лишь часть Украины, как это когда-то было с Западной Германией 1955 года.

Для Украины многое зависит от ситуации на фронте после контрнаступления, а также от того, приведет ли это к длительному прекращению огня между сторонами, стабильности границ или же даже мирных переговоров, об этом пишет издание The New York Times.

"Западная Германия является примером страны, которая вступила в НАТО, когда была разделенной. Если Украине не удастся заставить российскую армию отступить с захваченных территорий, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО без городов, которые под оккупацией", - пишет автор статьи.

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Перед саммитом НАТО в Вильнюсе все больше стран обсуждают сценарий, по которому когда-то в 1955 году пошла Западная Германия, чтобы гарантировать себе безопасность. Автор статьи также отмечает, что пример Западной Германии свидетельствует, что НАТО может принять в свои ряды страну, которая имеет "значительные и нерешенные территориальные проблемы". Тогда СССР тоже жаловался и говорил, что это очень опасно, но не мог предотвратить вступление Западной Германии в НАТО.

Однако другие эксперты считают, что пока нельзя сравнивать Германию времен Второй мировой и современную Украину. Тогда западная и восточная части страны были признаны отдельными государствами и не находились в состоянии войны.

Если контрнаступление и многочисленные потери со стороны России не заставят Путина отступить, Запад рассматривает возможность приема в НАТО только той части Украины, которая не будет под оккупацией.

Такую модель могут поддержать те силы в НАТО, которые выступают за скорейшее прекращение войны, а также Китай и Индия. В таком случае вопрос территориальной целостности Украины останется на будущее.

"Членство в НАТО укрепит мир и позволит осуществлять реконструкцию, частные инвестиции и возвращение многих беженцев... Но весь смысл приема Украины в НАТО будет заключаться в том, чтобы убедиться, что Россия больше не нападет на Украину, потому что в этой войне мы видели, что НАТО является единственной формой сдерживания, которая работала настолько эффективно против России", - резюмировали авторы статьи.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Украина официально вступила в киберцентр при НАТО. В Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, знаменующий официальное присоединение Украины к центру.

Боррель заявил, что вступление Украины в НАТО не на повестке дня мероприятия. Решение о вступлении украинского государства в коллективный блок безопасности Запада будет приниматься странами НАТО.

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, уверены польские сенаторы.

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией. На саммите НАТО в июле страны Альянса могут согласовать многолетнюю программу военно-технической помощи для Украины, сказал Йенс Столтенберг.

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