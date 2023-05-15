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Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией – Столтенберг

Андрей Ганчук
15 мая 2023, 15:37 обновлено 15 мая, 15:37
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На саммите НАТО в июле страны Альянса могут согласовать многолетнюю программу военно-технической помощи для Украины, сказал Йенс Столтенберг.
Столтенберг, НАТО
Обсуждать вступление Украины в НАТО есть смысл только в случае победы Киева в войне с Москвой - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страны НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должны сделать заявление, согласно которому Украина должна вступить в Североатлантический альянс. Однако до победы над агрессором Россией нет смысла обсуждать перспективы евроатлантической интеграции украинского государства. В рамках мероприятия государства могут принять широкую программу помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада Йенс Столтенберг.

Как сообщает The Guardian, в ходе саммита демократии в Копенгагене он дал интервью одному из бывших генсекретарей Альянса Андерсу Фог Расмуссену и рассказал о том, что страны-союзники по НАТО, а также лидеры государств дадут "очень четкое сообщение о поддержке Украины, и это будет проявляться разными способами".

"Когда дело доходит до членства, я ожидаю, что союзники по НАТО скажут, что Украина станет членом Альянса. Об этом было сказано несколько раз", - считает Столтенберг.

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По его словам, Украина сама, а не Москва, должна выбирать пути развития своей страны.

"Не Москва решает, что может сделать Украина, а Украина. И именно союзники по НАТО решают вопрос о членстве... и, конечно, двери НАТО остаются открытыми", - уточнил генеральный секретарь блока.

Как полагает Столтенберг, вступление Украины в НАТО нужно обсуждать, в первую очередь, после победы Киева в войне с Москвой. Если не будет победы, говорить о евроатлантической интеграции нет смысла.

"Я также твердо верю, что все союзники скажут, что, конечно, самой актуальной задачей сейчас является обеспечение победы Украины. То, что президент Путин не выиграет эту войну. Потому что только если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом Альянса", - добавил он.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что, согласно его ожиданиям, на саммите в Вильнюсе будет принята программа для Украины, в рамках которой стране помогут перейти к стандартам и оборудованию НАТО, чтобы они были совместимы с требованиями Альянса. Такой шаг поможет Киеву двигаться вперед на пути к интеграции в коллективный блок безопасности Запада.

Вступление Украины в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 20 апреля во время своего визита в Киев заявил, что Украина должна вступить в НАТО. Как полагает Столтенберг, инициативу поддержат все страны Альянса. Блок должен приложить максимальные усилия, чтобы евроатлантическая интеграция Украины стала возможной.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина уже сделала максимум для того, чтобы Киев присоединился к НАТО. Теперь государство ожидает политического приглашения в Альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года.

Председатель общественной организации Украина в НАТО, участник Атлантического совета Юрий Романюк считает, что Киев может вступить в Альянс в апреле 2024 года. По его мнению, сценарий может быть реализован в случае прекращения к тому времени горячей фазы войны.

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